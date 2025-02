CaixaBank avisa de que la banca también puede irse con el nuevo gravamen

CaixaBank se ha lanzado contra la prórroga del gravamen bancario, que no será aplicado a las energéticas tras el pacto alcanzado ayer entre el Gobierno y los socios parlamentarios, y lo ha hecho avisando de las «consecuencias» que tendrá el tributo no solo para el ... sector, sino sobre todo para el banco de origen catalán. «Nosotros vamos a pagar la tasa más alta de las negociadas por ser el banco más grande de España», ha indicado el consejero delegado del grupo, Gonzalo Gortázar. «Podemos llamrlo la 'tasa CaixaBank'», ha apuntado.

El ejecutivo ha relatado el impacto que tendrá este «nuevo impuesto a la banca», aunque ha admitido que las entidades no pueden amagar con llevarse inversiones a otros países, como sí han hecho las energéticas, lideradas por Repsol. «Aquí evidentemente no nos vamos a llevar la actividad fuera», ha afirmado en la rueda de prensa de resultados trimestrales. «En el sector financiero no es una gran decisión, sino muchas» y, sobre todo, «graduales, que van poco a poco, no es algo tan visible».

Pero sí ha querido poner un ejemplo clarificador. «Cuando llegue el momento de participar en una operación bancaria transfronteriza, ¿dónde se va a poner la sede social con el entorno tributario? Nadie puede sorprenderse cuando los centros de actividad principales no estén en España», ha explicado.

Además, ha insistido en que el crédito se verá impactado por esta figura tributaria porque aunque esté creciendo, no lo hace como sí evoluciona el conjunto de la economía española. De hecho, Gortázar ha insistido en que es un impuesto «discrimintario» no solo porque se queda exclusivamente para la banca, sino porque al establecerse un gravamen del 1% al 6%, CaixaBank será entre los que más paguen. Por eso, ha recordado sus acciones en inclusión financiera en zonas rurales y toda la acción de la Fundación 'la Caixa', el primer accionista de la entidad a través de CriteriaCaixa, como parte de las acciones que se verán gravadas con este impuesto.

También ha insistido el consejero delegado de CaixaBank en que «la banca no está registrando resultados récord». Sí lo pueden hacer en términos absolutos por la concentración de negocios de la última década, lo que implica mayores cuotas y cuantías. Pero en términos de rentabilidad «que es como hay que medirlo» -ha apuntado-, «estamos todavía muy lejos de la que teníamos en 2008, por encima del 20%».

En este sentido, CaixaBank ha obtenido un beneficio atribuido de 4.248 millones de euros entre enero y septiembre de 2024, un 16,1% más que en el mismo periodo del año anterior (3.659 millones), gracias al fuerte crecimiento de la actividad y a su elevada solidez financiera, según explica la entidad.

Estos resultados llegan un día después de que el presidente de CaixaBank, Jose Ignacio Goirigolzarri, presentara ayer por sorpresa al consejo de administración su renuncia voluntaria a la presidencia del banco. El ejecutivo da por cerrada «una etapa de cuatro años personal y profesional», según su entorno, en una decisión que llega de forma inesperada un día antes de que la entidad presente este jueves sus resultados. Le sustituye en el cargo Tomás Muniesa, hasta ahora vicepresidente, un histórico de 'la Caixa'.

Gortázar ha insistido en que Goirigolzarri ha salido de la entidad «de forma voluntaria» y que la relación entre ambos ha sido «excelente». «Quiero agradecer la labor de José Ignacio. He tenido los cuatros años más fructiferos de mi vida profesional con la integración. En todo momento he sentido su cercanía y su apoyo. Quiero reconocérselo», ha afirmado.

El grupo, que presta servicio a 20,2 millones de clientes a través de una red de más de 4.100 oficinas en España y Portugal, supera los 635.000 millones de euros en volumen de activos. La entidad consolida, además, su liderazgo en España y mejora en cuotas de mercado, lo que le permite desempeñar un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible y en la inclusión financiera.

Los positivos resultados de la entidad, reflejo de la estabilidad y fortaleza de su actividad, muestran también el éxito de las líneas de actuación marcadas en el Plan Estratégico 2022-2024 que culmina a final de este año y que sienta las mejores bases posibles para el desarrollo del que se proyectará para el periodo 2025-2027, que se presentará el próximo 19 de noviembre.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha explicado que «hemos tenido un tercer trimestre que ha seguido la tendencia positiva de los seis primeros meses del año: intensa actividad comercial, morosidad contenida, solvencia y liquidez muy por encima de los requerimientos y una rentabilidad que ha alcanzado niveles razonables». «El incremento de la actividad, apoyada en una intensa dinámica comercial, sigue ampliando el liderazgo de CaixaBank como banco de referencia en España. Los recursos de clientes han aumentado en 43.502 millones y la nueva producción de crédito sigue avanzando a muy buen ritmo, un 20% superior respecto al mismo periodo de 2023», ha afirmado.

Los recursos de clientes alcanzan a finales de septiembre los 673.832 millones de euros, tras registrarvun aumento del 6,9% con respecto a diciembre de 2023 (630.330 millones). En concreto, los recursosven balance se sitúan en 487.167 millones de euros, un 5,1% más, gracias a la buena evolución delvahorro a la vista (+2,5%), el ahorro a plazo (+16,6%) y de los pasivos por contratos de seguros (+6%).

Por su parte, los activos bajo gestión se incrementan un 10,8% en el año, hasta los 178.134 millones, con alzas del 12,4% en fondos de inversión, carteras y sicav's, y del 6,6% en planes de pensiones.

En lo que va de año se ha realizado una intensa actividad comercial en productos de gestión patrimonial. Así, las suscripciones netas de fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones mantienen el ritmo de crecimiento, para alcanzar los 8.777 millones de euros entre enero y septiembre, frente a los 5.689 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un aumento del 54,3% y ha permitido mejoras en las cuotas de mercado en estos productos.