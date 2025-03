La banca gana 16.000 millones a la espera del nuevo impuesto

La crisis inflacionista que desde hace meses golpea con dureza el bolsillo de las familias españolas no ha tenido el mismo efecto sobre los resultados ... de la banca, un sector que se mueve mejor en entornos de tipos de interés al alza como el actual y que ha sabido aprovechar como ninguno el final de la política monetaria expansiva para compensar sus costes.

Las seis grandes entidades cotizadas en la Bolsa española (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) registraron un beneficio de 16.014 millones de euros en los nueve primeros meses del año, casi un 33%más que el año anterior, si no se tienen en cuenta extraordinarios de aquel ejercicio como los asociados a la fusión entre CaixaBank y Bankia o la venta de Línea Directa por parte de Bankinter.

Con estos datos sobre la mesa, el sector apunta a un 2022 que será casi histórico en beneficios. Las cifras han dado alas al Gobierno para insistir en la puesta en marcha del nuevo tributo a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas, aunque técnicamente se gravarán los ingresos por facturación de las entidades. De hecho, Hacienda tomará en cuenta la facturación completa de 2022 para aplicar el impuesto y su abono desde 2023.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicaba esta semana que estas cuentas de resultados bancarias justifican la «idoneidad» de aprobar nuevos impuestos para estas empresas, así como para las energéticas (Iberdrola ha sido hasta ahora la única que ha presentado resultados trimestrales). Pero el Ejecutivo cuenta con el difícil encaje jurídico que tendrá la medida. Por una parte, porque sería necesaria su conjunción con las normas que apruebe definitivamente la Comisión Europea en esa línea. Bruselas no habla de un impuesto a la banca, sino solo a las energéticas;y no sobre ingresos, sino sobre el resultado contable. Por otra parte, algunas de las compañías afectadas han insistido en que recurrirán el tributo.

CUENTAS TRIMESTRALES: 4.842 millones ha ganado BBVA hasta septiembre, gracias a sus negocios en México y España

2.457 millones ha sido el beneficio atribuido de CaixaBank, tras la fusión completa con Bankia

Desde el sector financiero se quejan de estar siempre en medio del «juego político». Pero asumen que tendrán que pagar. No obstante, alertan de la inseguridad jurídica que genera aplicar un tributo que no afectará «de forma neutral» a todas las entidades que operan en España. Por ejemplo, se librarán aquellas que no ingresen más de 800 millones de euros por intereses o comisiones, así como las entidades extranjeras con sucursal en el país.

Margen para mejorar en 2023

Los últimos en rendir cuentas ante el mercado fueron el viernes BBVA y CaixaBank. La primera ganó un 46% más, hasta los 4.842 millones de euros, gracias a la mejora de la actividad –sobre todo en México y España – y de los ingresos, que han compensado la negativa evolución de su negocio en Turquía, donde la entidad tuvo que aplicar una contabilidad especial por la situación hiperinflacionista del país. En concreto, la filial Garanti registró una caída de su resultado de más del 42%, con lo que su aportación al grupo se limita a 336 millones de euros, desde los 583 millones de un año antes.

Por su parte, CaixaBank persentó un beneficio neto de 2.457 millones, un 17,7% más respecto al mismo periodo del ejercicio anterior teniendo como base perímetros homogéneos, esto es, sin contar con el impacto de la fusión con Bankia, que el año pasado elevó el resultado de forma considerable.

El tirón de los ingresos entre enero y septiembre ha sido clave para que los bancos hayan podido sortear la incertidumbre económica actual. La mayoría de los ejecutivos han apuntado estos días a que el próximo año los beneficios seguirán repuntando. «2023 tiene muy buena pinta», aseguraba César González-Bueno, consejero delegado de Sabadell, en la presentación de resultados de la entidad.

Su visión es compartida por la mayoría de los banqueros españoles, que siguen sin observar signos de deterioro en la cartera crediticia, pese a las alertas por los problemas que afrontarán numerosas familias con sus hipotecas variables tras la reciente escalada del euríbor.