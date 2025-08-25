HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Una peluquería de Madrid. O. Chamorro

Los autónomos destinan hasta un 50% de sus ingresos a pagar el alquiler

El colectivo pide que se regule porque en ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga muchos están teniendo que cerrar el negocio por este motivo

Cristina Cándido

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:04

Los precios desbocados del alquiler están ahogando al comercio de proximidad. Los pequeños empresarios que no cuentan con un local propio reconocen que este gasto ... fijo les está asfixiando económicamente. Cuatro de cada diez trabajadores autónomos, el 43%, destina entre un 25% y un 50% de sus ingresos netos al arrendamiento de su lugar de trabajo, según datos del Observatorio del Trabajo Autónomo impulsado por Uatae.

Espacios grises

