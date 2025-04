Aumenta la presencia femenina en los consejos del Ibex, pero el 92% de los presidentes son hombres Solo hay una consejera delegada en el Ibex y en seis empresas cotizadas no tienen mujeres en los órganos de gobierno

Las mujeres ganan sillones en los consejos de administración de las empresas cotizadas, pero aún no se llega a la recomendación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que ocupen al menos el 40%, y desde luego no se tiene una presencia suficiente en los puestos ejecutivos ni en los comités ejecutivos, los que gobiernan el día a día de las empresas.

Por primera vez, el número de mujeres en los consejos de las empresas del mercado continuo español superó el umbral del 30%: son 390 consejeras en 2022 (38 más que el año anterior), y representan el 32,37% del total de 1.205 miembros de los consejos de administración. En el Ibex 35, donde están las empresas con mayor valor bursátil, la cuota femenina alcanza el 37,47%. El porcentaje del 40% se alcanzá este año y en 2025 en todo el continuo si se mantiene el actual ritmo de crecimiento, según la última edición del Informe de Mujeres en los Consejos del IBEX 35 y la VI Radiografía del Mercado Continuo, elaborado anualmente por ATREVIA e IESE.

A pesar del incremento en el número de consejeras, en las empresas del Ibex 35 solo hay una consejera delegada (María Dolores Dancausa, CEO de Bankinter) y el 92% de las presidencias de las compañías están ocupadas por hombres.

La CNMV elevó el año pasado del 30% al 40% la cuota de igualdad recomendada y el porcentaje de empresas cotizadas que lo cumplen ha disminuido al no llegar a ese umbral. Únicamente 32 empresas cotizadas, incluidas las del IBEX 35, cumplen con esta meta, o un 26,89%, frente al 48% que el año anterior cumplían con el objetivo de una representación femenina del 30%. En seis empresas del mercado continuo no hay una sola mujer en el consejo (Berkeley Energía, Borges, Nextil, Nyesa, Pescanova, Urbas).

En el Ibex 35, por debajo del 30% de presencia femenina se encuentran Fluidra, Sacyr, Naturgy, ACS e Indra. Por debajo del 40% están además ArcelorMittal, Acciona, Telefónica, Solaria, Repsol, Grifols, Ferrovial, Banco Sabadell, Meliá Hotels, Colonial, Acerinox y Merlin (mencionadas de menor a mayor cuota de paridad). Las otras 18 sí alcanzan la cuota sugerida y en siete de ellas la presencia femenina en los consejos supera el 45%: Inditex, IAG, Bankinter, Amadeus, Acciona Energía, Redeia y Cellnex.

La profesora del IESE Nuria Chinchilla, señaló en la presentación del informe que España «va por muy buen camino» y se felicitó de que no haya cuotas obligatorias sino recomendaciones porque eso significa que lo alcanzado es «porque las empresas quieren no porque deban». España supera la media de la Unión Europea y, si no se incluyen a los países con cuotas obligatorias, ocupa la tercera posición. Por su parte, Asunción Soriano, CEO de ATREVIA España, destacó que son los sectores regulados los que tienen más mujeres en los consejos. En concreto, Petróleo y Energía, Banca y Telecomunicaciones.

Techo de cristal y de cemento

Sin embargo, en los comités ejecutivos, la presencia femenina apenas roza el 16%. Nuria Chinchilla, profesora del IESE, lo achacó al 'techo de cristal' (los hombres eligen normalmente a otros hombres para los puestos), pero también al 'techo de cemento' que se autoimponen las mujeres porque su autoestima suele ser más baja que la de los compañeros masculinos, no suelen aceptar puestos que impidan conciliar, no se visibilizan, y no dedican suficiente tiempo al 'networking'.

Chinchilla advirtió que las compañías deben fomentar la flexibilidad, la familia y la feminidad, y que la exigencia que se está viendo ahora de volver al cien por cien de presencia en las empresas «hace que la gente se vaya, eso es talento que huye y un coste enorme para las empresas porque tienen que sustituirlo». «Hay que dar toda la flexibilidad que sea posible», concluyó.