Bouzas y Badosa continúan inspiradas en Wimbledon

El sueño de Jessica Bouzas continúa intacto en Wimbledon después de que venciera a su compatriota Cristina Bucsa (7-6 (1) y 6-3) y accediera a tercera ronda. La tenista de Pontevedra se impuso a la resaca de su espectacular triunfo ante Marketa Vondrousova, vigente campeona, y le dio continuidad al éxito desplazando a Bucsa, que mantiene la segunda ronda como su mejor resultado sobre la hierba londinense.

El partido fue raro, como admitió la misma Bouzas tras anotar 44 errores no forzados en apenas dos sets. «No he sentido un 'feeling' espectacular. No se puede sentir la bola perfecta cada día. Esto es lo bonito del tenis, que incluso teniendo un día sin las mejores sensaciones eres capaz de ganarlo. Estoy más contenta de haberlo ganado así, porque son los partidos que más suman», aseveró la española, que nunca antes había ganado un partido en Grand Slam y ya está a un paso de los octavos de final.

Le tocará otro hueso. Si ya venció a una ganadora de Grand Slam como Vondrousova, ahora tendrá enfrente a otra, Barbora Krejcikova, aunque en circunstancias diferentes, puesto que la checa se llevó Roland Garros en 2021 y ha sufrido desde entonces para colmar las expectativas. Desde aquel triunfo en París, solo ha llegado a tres octavos de final en el resto de grandes.

«He intentado exprimir al máximo todo», recordó Bouzas sobre los días posteriores a su victoria sobre Vondrousova en la pista central del All England Club. «He querido disfrutar de todo, de los medios, del pospartido, incluso del estar agotada. Sabía que tenía que poner los pies en la tierra porque el torneo no se había acabado», añadió.

La de Pontevedra no será la única española luchando por un puesto en octavos después de que Paula Badosa inclinase a Brenda Fruhvirtova por 6-4 y 6-2, en un partido que debió haberse jugado el miércoles, pero que fue aplazado al jueves por la lluvia, lo que le obliga a tener un solo día de descanso para la tercera ronda que se disputará este viernes.

Badosa superó a Fruhvirtova, aquejada de problemas en el muslo desde el inicio del partido. La checa, que llevaba un aparatoso vendaje en esa zona, tuvo que ser tratada durante más de diez minutos fuera de la pista tras perder el primer set y cuando iba 'break' abajo en el segundo volvió a requerir la atención del médico.

Estos parones no gustaron a Badosa que esgrimió en voz alta: «Se las sabe todas la renacuaja». Después del partido y consagrada la victoria en dos parciales, Badosa explicó sus palabras.

«Ella ha utilizado todo lo que tiene que utilizar. Ha ido al baño, ha tardado un poco más de la cuenta, luego ha pedido el fisio... Ya lo hizo el otro día, hay jugadoras que juegan con eso y yo en mi caso nunca lo he hecho y siempre me he centrado mucho en que si gano o pierda que sea por el tenis», matizó Badosa. «Soy pasional y cuando mi juego no está donde me gustaría o mi nivel de tenis no está tengo que sacar un punto más de rabia para combatir esos nervios. Me ayuda a jugar con rabia. Con ella no me he enfadado, pero son simplemente cosas que me ayudan a mí a jugar mejor», zanjó.

En el resto de la jornada, destacaron las victorias de Iga Swiatek ante Petra Martic (6-4 y 6-3) y de Novak Djokovic ante Jacob Fearnley (6-3, 6-4, 5-7 y 7-5). El serbio se complicó la vida en el tercer set, cuando lo tenía todo controlado, y dio síntomas de debilidad. La rodilla, su máxima preocupación, aguantó sin dudas, pero Djokovic se dejó su primer set del torneo ante un británico invitado por la organización y que está en el puesto 277 del ranking.

