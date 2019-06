Wimbledon Nadal critica la elección de cabezas de serie por favorecer a Federer Nadal, preparando el torneo de Wimbledon. / Atienza (Efe) El torneo londinense emplea un sistema que mezcla la lista mundial y los resultados en hierba, lo que coloca al suizo por delante del español COLPISA / AFP MADRID Martes, 25 junio 2019, 12:40

Rafa Nadal, segundo del ranking mundial, ha criticado la elección de cabezas de serie para Wimbledon, que favorece los resultados obtenidos en hierba «sin respetar el estatus» de la clasificación ATP y que debería relegarlo al número 3, por detrás de Novak Djokovic y Roger Federer.

«Lo único que a mí no me parece bien de toda esta historia es que sólo sea Wimbledon el que lo haga», señaló Nadal en declaraciones a Movistar. «No sólo en mi caso particular, ha ocurrido muchas otras veces que hay jugadores que por derecho propio, porque han jugado bien todo el año en todas las superficies, se han ganado un estatus y allí no se respeta el estatus que se han ganado. Por este motivo les podría tocar cuadros más complicados», continuó.

Mientras que los otros tres torneos del Grand Slam siguen la clasificación ATP para establecer los cabezas de serie, Wimbledon utiliza una clasificación que mezcla la lista mundial y los resultados en hierba. En consecuencia, Federer, número 3 mundial y que acaba de ganar el torneo de hierba de Halle, debería ser segundo cabeza de serie, por delante de Nadal y tras el número 1 mundial, Novak Djokovic, lo que en principio otorga al español un sorteo menos favorable. «Si soy el número 3, para llegar a la final Djokovic o Federer estarán en mi cuadro. Sólo puede darse en semifinales, por lo que tengo que ganar cinco partidos», añadió el ganador de Wimbledon en 2008 y 2010.