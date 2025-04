Sorribes alcanza los octavos por primera vez

Enric Gardiner Sábado, 3 de junio 2023, 20:20 | Actualizado 22:32h. Comenta Compartir

Sin necesidad de jugar, Sara Sorribes está en octavos de final de Roland Garros. Por primera vez en su carrera deportiva, la de Castellón llega hasta la segunda semana del torneo parisino tras beneficiarse de la retirada de Elena Rybakina, una de las grandes favoritas al título. La kazaja, de origen moscovita, venía de ganar el Masters de Roma y había superado con solidez sus dos primeros enfrentamientos en el torneo, pero un virus la ha dejado fuera de combate y sin la posibilidad de profundizar en París.

«El doctor me ha dicho que hay un virus en París. Imagino que mi alergia hizo que me bajaran las defensas y he debido coger algo. No he dormido bien los dos últimos días, he tenido fiebre, dolor de cabeza e incluso podéis notarlo en mi voz. Es difícil jugar así, no puedo ni correr y apenas respirar. Es la decisión correcta», dijo la vigente campeona de Wimbledon, que ahora se centrará en la gira de hierba.

A Sorribes estos octavos de final le llegan después de superar el momento más complicado de su carrera deportiva. El año pasado se perdió Roland Garros después de una fractura en la costilla que se produjo en Roma. Estuvo varios meses ausente y cuando volvió se rompió el escafoides del pie. Tuvo que llevar muletas y una protección durante más de tres meses. No jugó entre agosto de 2022 y abril de 2023, cuando retornó al circuito en un torneo en Bogotá. Su ranking se desplomó hasta salir del 'top 100' por primera vez desde julio de 2018.

Con los octavos en París, Sorribes ingresará de nuevo entre las 100 mejores y al término del torneo figurará en torno a la posición 80 y con visos de mejorarlo, en función de lo que consiga en la próxima semana. Su rival en la siguiente ronda será Beatriz Haddad Maia, a la que se ha enfrentado cuatro veces en su carrera y siempre con victoria de la brasileña.

Junto a Sorribes también avanzó a octavos de final la gran favorita al título, Iga Swiatek, que dejó otra exhibición brillante con un doble 6-0 ante la china Xinyu Wang. Es el cuarto 'rosco' que logra la número uno en este Roland Garros y el número quince de la temporada.

En el cuadro masculino, Casper Ruud y Holger Rune siguen adelante, después de derrotar a Zhizhen Zhang (46, 6-4, 6-1 y 6-4) y a Genaro Alberto Olivieri (6-4, 6-1 y 6-3), respectivamente. El noruego se enfrentará al chileno Nicolás Jarry en octavos, mientras que Rune se medirá al argentino Francisco Cerúndolo, que pudo con el archienemigo del público francés Taylor Fritz.

Este domingo, Carlos Alcaraz se enfrentará a Lorenzo Musetti (no antes de las 16:00 hora de España), rival ante el que perdió su último duelo, en la final de Hamburgo en 2022. Además del español, también entrará en escena Novak Djokovic, contra el sorprendente Juan Pablo Varillas, que ha ganado sus tres partidos en el torneo en maratones a cinco sets.