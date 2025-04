Sorribes cae en una maratón

Enric Gardiner Lunes, 5 de junio 2023, 19:45 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

Lo tuvo en la mano Sara Sorribes, pero no lo pudo atrapar. A la castellonense, que llegó a tener un set y dos 'breaks' de ventaja, le quitó la oportunidad de jugar por primera vez unos cuartos de final de un Grand Slam la brasileña Beatriz Haddad Maia, que la derrotó por 6-7 (3), 6-3 y 7-6) en tres horas y 51 minutos. Fue el tercer partido femenino más largo de la historia de Roland Garros, en el que Sorribes rozó con la yema de los dedos ser la octava mujer española en clasificarse para los cuartos.

Pero Haddad Maia, número 14 del mundo, lo impidió con una remontada brutal. Le levantó un 7-6 y 3-0 a la española, que perdió siete juegos seguidos desde ese punto. Pese a que el bajón presagiaba a descalabro, Sorribes siguió en la pelea en el tercer set e igualó en dos ocasiones una desventaja de 'break', salvando por el camino tres puntos de partido. Al cuarto, ya al borde de un 'tie break' que hubiera sido de infarto, Haddad Maia confirmó su victoria y se convirtió en la primera brasileña en los cuartos de Roland Garros desde María Ester Bueno en 1968. La rival de Haddad Maia en cuartos será Ons Jabeur, que pasó por encima de Bernarda Pera (6-3 y 6-1).

La de Castellón aún tendrá una oportunidad de triunfar en el dobles, donde este jueves juega los cuartos de final junto a la checa Marie Bouzkova contra la estadounidense Nicole Melichar Martinez y la australiana Ellen Perez. Tanto Bouzkova como Sorribes vivieron uno de los momentos más extraños de este Roland Garros porque en su partido de octavos sus rivales Miyu Kato y Aldila Sutjiadi fueron descalificadas después de que Kato le pegara, sin intención y de manera fortuita, un pelotazo en el rostro a una recogepelotas. Después de que esta se pusiera a llorar, Sorribes y Bouzkova supuestamente pidieron la descalificación de sus rivales, que en principio solo habían recibido una advertencia.

«La gente que nos está criticando no vio el partido. Los que lo vieron no opinan así. La pelota iba el doble de fuerte de lo que se ve en el vídeo», justificó Sorribes este lunes en rueda de prensa. «Es duro leer las cosas que hemos tenido que leer. No es fácil porque lo único que hicimos fue ir al juez y explicarle lo que pasó. Le dijimos lo que había pasado con la pelota, porque no lo había visto. No hicimos nada malo», añadió.

Sorribes opta a convertirse en la cuarta española campeona de Roland Garros, después de Lilí Álvarez, Vivi Ruano, que ganó el título seis veces, y Anabel Medina.

En el cuadro masculino, Casper Ruud, semifinalista el año pasado, se deshizo de Nicolás Jarry por 7-6 (3), 7-5 y 7-5 y se enfrentará al danés Holger Rune, que sobrevivió a una locura de partido contra Francisco Cerúndolo (7-6 (3), 3-6, 6-4, 1-6 y 7-6 (10).