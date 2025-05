Nadal: «Estoy muy triste, Zverev ha hecho un torneo increíble»

r. c. Viernes, 3 de junio 2022, 19:23 | Actualizado 20:48h. Comenta Compartir

Rafael Nadal se mostraba con sensaciones contradictorias tras pasar a la decimocuarta final de Roland Garros a causa del abandono por un fuerte esguince de tobillo de Alexander Zvevev en puertas del segundo 'tie break' del partido.

«Es un sueño estar en la final, pero no quería estar de esta manera. Soy humano y lo siento por él», dijo el balear. «Han sido las condiciones más lentas porque había mucha humedad y era difícil crear efectos en la bola. Ha sido un milagro el primer set que he ganado, pero he estado todo el tiempo luchando», destacó el balear.

Se le recordó el estado físico que le mermó en Roma y del que parece muy recuperado: «He hecho todo para darme una oportunidad de estar donde estoy y de estar en la final de Roland Garros un éxito importante. Es un sueño hecho realidad que vale todos los sacrificios».

No obstante, evitó falsos optimismos: «Hay que ser realistas y asumo mis limitaciones actuales. Llevo tres meses que no he entrenado para aguantar según que cosas. Me he mantenido en el partido cómo he podido, pero es cierto que estaba en mejor posición al final del set. Tenía más energía que durante un rato, que se me había ido».

¿Qué prefiere el título o un pie diferente? «Prefiero perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de alegría momentánea. Pero la vida continúa y es lo más importante. Yo tengo una vida por delate y me gustaría jugar con mis amigos deporte amateur y esto ahora mismo es una incógnita».