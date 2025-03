Nadal: «No voy a decir que sea mi último Roland Garros»

Enric Gardiner Sábado, 25 de mayo 2024, 13:55 | Actualizado 21:44h. Comenta Compartir

Rafa Nadal se ha acostumbrado en los últimos tiempos a más incertidumbres que certezas. Es lo lógico. Su marcha la marca su cuerpo, no su mente. Si por él fuera, no habría horizonte final en esta mágica aventura que está siendo su carrera, y por eso, cada vez que se le pregunta por el cierre, echa balones fuera. «Lo siento, pero no voy a decir al 100% que este sea mi último Roland Garros», proclamó este sábado Nadal en la sala de prensa de las instalaciones del segundo Grand Slam de la temporada que ha conquistado en 14 ocasiones.

«Vengo de un largo proceso de recuperación y me siento mejor ahora. Reacciono por las sensaciones que tengo, no dependiendo de si pierdo en un sitio u otro. Estoy disfrutando de jugar al tenis y de viajar con la familia. Necesito un poco más de tiempo y ahora no puedo garantizar que este sea mi último Roland Garros», insistió el español, quien, sin embargo, nunca se había visto en una situación como esta.

El balear se enfrentará el lunes en primera ronda al cuarto cabeza de serie, Alexander Zverev, debido a que su condición de ranking protegido no le permite a él ser preclasificado y en el debut podía haberle correspondido cualquiera de los otros 127 tenistas del cuadro. Le tocó Zverev, reciente ganador del Masters 1.000 de Roma, uno de los mejores jugadores en tierra batida del circuito, con cuatro títulos Masters 1.000 en esta superficie, y el segundo tenista que más puntos ha logrado en lo que va de año, solo por detrás de Jannik Sinner.

«Estaba jugando al parchís cuando me lo dijeron. Ya sabía que me podía tocar cualquiera. No es un buen sorteo, pero es lo que hay», se resignó Nadal, que ya venció al alemán en las semifinales de Roland Garros en 2022, cuando tras tres horas de partido y apenas dos sets jugados, el germano se rompió el tobillo y se tuvo que retirar.

El de Manacor pidió a la organización jugar lo más tarde posible, es decir, el martes, y hacerlo de día, su sesión favorita y que favorece su estilo de juego, en lugar de por la noche, que beneficiaría el juego rápido de Zverev. Roland Garros le concedió jugar de día, pero el lunes, cuando debutará en el segundo turno de la Phillippe Chatrier, alrededor de las 14:00 horas.

Llegará Nadal bien cargado de entrenamientos, tras una semana en la que ha efectuado jornadas dobles y en la que ha jugado sets contra Daniil Medvedev, Holger Rune, Stan Wawrinka, Sebastian Korda y Mariano Navone. Un abanico amplio y diferente de rivales que tendría que haber servido para que Nadal eleve su nivel respecto a lo visto en Roma.

Alcaraz, con «un poco de miedo»

El lunes Nadal se enfrentará a muchos récords de su carrera. Nunca ha perdido antes de los cuartos de final en Roland Garros, nunca ha perdido dos partidos seguidos en arcilla y solo ha caído una vez en la primera ronda de un torneo de polvo de ladrillo, en Roma 2008 ante Juan Carlos Ferrero, en un día en el que estuvo lastrado por ampollas en los pies.

En un contexto muy diferente está Carlos Alcaraz, que llega tras perderse Roma por la lesión en el antebrazo y que tiene la presión de recomponerse de lo ocurrido el año pasado, cuando cayó en semifinales ante Novak Djokovic, afectado por los nervios y los calambres.

Con cierto aire de decepción en los Grand Slams desde que ganara en Wimbledon el año pasado, Alcaraz espera estar bien físicamente y confía en que sus resultados mejores en París. «Este torneo es la razón por la que entreno cada día», dijo el murciano. «Tengo un poco de miedo aún al pegarle con la derecha, pero mi concentración está en hacer lo que mi médico me dice que haga», añadió Alcaraz, que debutará este domingo, no antes de las 14:00 horas, contra Jeffrey John Wolf, estadounidense clasificado el 107 del mundo.

Ampliar Todas contra Swiatek, ganadora de tres de las últimas cuatro ediciones Cuesta horrores señalar a una tenista que pueda hacer frente a Iga Swiatek en tierra batida. La polaca, clara dominadora de la superficie, aterriza en París con los títulos de Madrid y Roma bajo el brazo y con el aura de que nadie puede rebatirle nada. En París ha ganado en 2020, 2022 y 2023, es decir, tres de sus cuatro títulos de Grand Slam, y es una temeridad pensar que no repetirá este año y se convertirá en la primera tenista en conquistar tres trofeos seguidos en Roland Garros desde Justine Henin entre 2005 y 2007. Le tiene, además, comida la moral a Aryna Sabalenka, una tenista que ha ido creciendo su juego en el polvo de ladrillo, para aclimatarlo a su agresividad y sus poderosos golpes desde la línea de fondo. La bielorrusa tuvo tres puntos de partido para batir a Swiatek en la final de Madrid, el torneo más propicio para ello por la altitud, pero falló, y en Roma cayó con contundencia. El tope de Sabalenka en Roland Garros son las semifinales. Swiatek, eso sí, puede tener un camino lleno de piedras, y es que en segunda ronda podría enfrentarse a Naomi Osaka, cuatro veces ganadora de Grand Slam que está volviendo al circuito tras su maternidad. En cuanto a las españolas, habrá seis en el cuadro final, tras el pase desde la fase previa de Irene Burillo, que debutará en un Grand Slam contra Moyuka Uchijima. Aparte de la aragonesa, Jessica Bouzas jugará contra Jana Fett, Cristina Bucsa frente a Yulia Starodubtseva, Sara Sorribes ante Bianca Andreescu, y Rebeka Masarova, quien fuera ganadora del torneo júnior, contra Marketa Vondrousova. La que mejor pasado tiene en Roland Garros es Badosa, con los cuartos de final que logró en 2021, su mejor actuación en Grand Slam. La española, con la duda de cómo estará su espalda, comenzará contra Katie Boulter, puede tener una segunda ronda complicada contra Yulia Putintseva o Sloane Stephens y en tercera podría ser aún peor, porque la favorita para cruzarse en su camino es Sabalenka.