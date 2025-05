Nadal, contra su alumno por el decimocuarto Roland Garros

Enric Gardiner Madrid Sábado, 4 de junio 2022, 19:03 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

Rafael Nadal y Casper Ruud no se han enfrentado nunca en partido oficial. Pero eso no quiere decir que no se conozcan. De hecho, se conocen bastante bien, porque el noruego entrena desde hace varios años en la Academia de Nadal en Manacor, donde ha podido ejercitarse en numerosas ocasiones con el campeón de 21 grandes, más que nadie en la historia.

Fue en agosto de 2018 cuando Ruud, por entonces apenas entre los 150 del mundo, decidió unirse al proyecto de Nadal en las Islas Baleares y comenzar a entrenar en su escuela. En su hoja de méritos, a sus 19 años, estaban las semifinales en el ATP 500 de Río de Janeiro, además de ser uno de los jugadores más prometedores de su país, donde el tenis ha escaseado por su talento.

En estos casi cuatro años, el de Oslo ha subido 140 posiciones en el escalafón mundial, hasta meterse entre los diez primeros y convertirse en el noruego con mejor clasificación de la historia, superando a su padre, Christian Ruud, que fue 39 del mundo en 1995. Ha conquistado ocho títulos, todos entre febrero de 2020 y mayo de 2022 -seis en arcilla y dos en cemento-, además de llegar hasta su primera final de Masters 1.000, que perdió contra Carlos Alcaraz en Miami y su primera final en un Grand Slam, la que disputará este domingo contra Nadal.

Hasta este año en París, su mejor registro en un grande fueron los octavos de Australia, logrados este año, lo que denota la gran progresión del noruego que, sin embargo, comenzó la gira de arcilla, su mejor superficie, de forma muy pobre. Entre Montecarlo, Barcelona, Múnich y Madrid consiguió apenas cuatro triunfos, antes de levantar el vuelo, llegar a las semifinales de Roma, donde le frenó Djokovic, y ganar el título en Ginebra la semana previa a Roland Garros. Ahora, se enfrenta a la prueba definitiva, al partido más importante de su carrera.

El mayor reto posible

«Jugar contra Nadal en la final de Roland Garros es el mayor reto que hay en el deporte. Ha ganado las 13 finales aquí, por lo que parece una labor imposible. Soy consciente de que no soy el favorito, pero tengo que creer que puedo ganar», admitió el noruego, que, pese a no haberse enfrentado nunca de manera oficial a Nadal, le conoce de los entrenamientos en la academia y de haberle visto mucho por televisión.

«Hemos jugado algunos sets de entrenamiento y siempre me ha ganado. Jugábamos en su academia y quería ser educado», bromeó Ruud, quien dijo también haber disfrutado de las trece finales que Nadal ha ganado en la Philippe Chatrier. «Podría hasta decir con quién ha jugado cada una de ellas. Es increíble poder estar ahí después de haberle visto contra Federer, Djokovic, Thiem, Wawrinka... Es algo que voy a recordar siempre en mi carrera», añadió.

Para Nadal, Ruud será el tercer rival de ránking más bajo en una final de Roland Garros, a la par que el austriaco Dominic Thiem en 2018, que también era el octavo del mundo, y Mariano Puerta, situado el 37 del circuito en 2005.

El español aspira a un decimocuarto título en Roland Garros, que ampliaría su dominio en París y le colocaría con el vigesimosegundo Grand Slam, dos por encima de Novak Djokovic, que no gana desde Wimbledon 2021, y Roger Federer, que cuenta su último entorchado en Australia 2018.

«Estar en una final es increíble y un éxito importante. Significa muchísimo estar aquí otra vez», reconoció el español, que, no obstante, juega este domingo con la nube del maltrecho pie sobre su cabeza. «Prefiero perder la final y tener un pie nuevo que me permita ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de alegría, pero la vida continúa y es lo más importante», fueron las palabras de un Nadal que ya es número cuatro del mundo y que con una victoria se quedará muy cerca del tercer puesto.

