Federer, el hombre de los mil millones

El éxito de Roger Federer ha ido mucho más allá de lo logrado en la pista. Sus premios en torneos ascienden a 130 millones de euros, algo menos que Rafa Nadal (131) y Novak Djokovic (159), el tenista que más dinero ha ganado en este apartado en la historia. Pero se trata tan solo de una pequeña cantidad de las ganancias totales del helvético. Su carisma, su buen hacer y su magnetismo le han convertido en el reclamo perfecto de las mayores marcas de lujo del mundo. Rolex, Mercedes y Moet & Chandon son algunos de los patrocinadores que han forrado a Federer a lo largo de los años y que han permitido que su fortuna total ascienda a más de 1.000 millones, una de las más grandes en el mundo del deporte.

Fue en el año 2020 cuando se convirtió en el deportista más rentable del mundo, al liderar la lista Forbes por primera vez. Ni siquiera el hecho de apenas haber disputado 20 partidos en dos años y medio ha lastrado su popularidad económica. En 2022 ha sido el séptimo atleta mejor pagado del mundo, con unos ingresos superiores a los 90,7 millones.

Todo gracias a un aura de caballerosidad, armonía y talento expandido a lo largo de 24 años de carrera. No fue sorpresa cuando Uniqlo, marca japonesa de ropa, le puso sobre la mesa el mayor acuerdo económico de su carrera al borde de los 37 años. 300 millones en diez años, es decir, 10 millones por temporada, que cubrían más allá del momento de su retirada. Federer estaría blindado por millones hasta los 46 años.

Un deportista de fortuna 7º Fortuna total superior a En la lista Forbes 1.000 MILLONES DE EUROS 90 Millones ingresos anuales Premios deportivos Millones de euros Novak Djokovic 159 0 50 100 150 Rafa Nadal 131 0 50 100 150 Roger Federer 130 0 50 100 150 Ingresos por patrocinios Millones de euros 300 Millones A diez años Uniqlo Rolex Barilla Moët & Chandon Sunrise Netjets Mercedes Benz Lindt Credit Suisse Bonus torneos 30 8 8 8 7 6 5 4 2 2 menores Fuente: Forbes

Con aquel cambio de vestimenta, Federer rompió una relación histórica, la que había tenido con Nike desde sus inicios en Suiza. La marca estadounidense le regó 150 millones durante su carrera, pero no estuvo dispuesta a mantener a uno de sus iconos por el precio prohibitivo que ponía Uniqlo.

Sí ha mantenido Federer la relación con los relojes Rolex, que le aseguran ocho millones por curso, así como la marca de pasta italiana Barilla, por la que percibe otros ocho millones anuales. El champán Moet & Chandon le entrega ocho millones más por temporada, algo más que los siete de Sunrise, los seis de la tecnológica Netjets, los cinco de Mercedes Benz, los cuatro de la chocolatera Lindt y los dos que le da el banco Credit Suisse. A estos cabe sumar los patrocinios que tiene con Wilson, su proveedor de raquetas, On, Sunrise y la empresa de maletas Rimowa.

Su cartera no termina aquí. Federer, durante muchos años, ha cobrado bonus fijos por participar en torneos, que alcanzan los 2.000 millones de euros y que no se contabilizan dentro de sus ganancias en premios. El suizo no ha cobrado estas cantidades por participar en los Grand Slams, pero sí en aquellos campeonatos de menor categoría. Además, tenía acuerdos con torneos como el de Basilea -su casa- o el de Halle para acudir a ellos en exclusiva y no dejarse embaucar por otros torneos disputados en la misma semana.

Continuidad de los patrocinios

La continuidad de todos estos patrocinios no corre peligro pese a que Federer no vaya a jugar más partidos oficiales una vez la Laver Cup de Londres, y es que el suizo ya ha reiterado su intención de seguir ligado al tenis de una manera u otra. «Borg estuvo 25 años sin pisar Wimbledon desde que se retiró. Yo no voy a ser así. No voy a ser un fantasma para los aficionados». La primera parada del viaje de su retirada le llevará a pasar más tiempo con su familia, en especial con sus cuatro hijos y con su mujer, Mirka, pero la intención de Federer es seguir sacando la raqueta a pasear, fuera de los Grand Slams y los torneos oficiales, en exhibiciones a lo largo y ancho del mundo.

Este escenario no es extraño para Federer, que ya se ha dejado caer en diversas ocasiones en esos lugares del planeta no tan acostumbrados a contar con su presencia. Las giras del tenista helvético por Sudamérica, por ejemplo, le han reportado, cada una de ellas, más de diez millones de euros.

También entra en juego la actividad filantrópica de Roger Federer, la que le ha llevado a organizar diferentes partidos benéficos a lo largo de su trayectoria profesional. El último de ellos, disputado en febrero de 2020, reunió a más de 50.000 personas en Sudáfrica junto a Rafa Nadal y sirvió para recaudar 3,5 millones de euros destinados a educar a niños en el continente africano. La fundación del legendario tenista suizo, que cuenta con más de 18 años de historia, ha proporcionado ayuda a dos millones de niños en el mundo.