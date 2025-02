Federer desea despedirse el viernes junto a Nadal

enric gardiner Miércoles, 21 de septiembre 2022, 14:36 | Actualizado 14:47h. Comenta Compartir

En Londres está todo listo para que Roger Federer se despida de su carrera de la mejor manera posible. En un partido de dobles el viernes junto a Rafa Nadal en su competición, la Laver Cup. El jugador suizo desea poner punto final junto a su amigo y gran rival.

«Por supuesto (que me gustaría). No hay duda. Sería un momento único. Por todo lo que hemos vivido juntos, por todo lo que hemos batallado, por el respeto que nos tenemos, por la relación que hemos mantenido. Es un gran mensaje no solo para el tenis, sino para el deporte y más allá. Sería genial. No sé si va a pasar, pero sería un momento muy especial», reconoció este miércoles Federer.

Esta será la segunda vez que Federer y Nadal compartan equipo, después de hacer pareja en Ginebra 2017, en la primera edición de la Laver Cup. El estado físico del suizo no le permite jugar individuales, por lo que su actuación quedará restringida únicamente al dobles, pese a que no está permitido en las reglas del torneo.

«Esa ha sido una de mis preocupaciones. No quería molestar a la ATP ni nada. Pero sé de mis limitaciones. Le pregunté a Bjorn (Borg) si le parecía bien que solo jugara dobles y que sería el viernes. Luego el sábado me sustituiría Matteo (Berrettini). Bjorn dijo que no pasaba nada y habló también con John (McEnroe) y con la ATP. Todos dijeron que estaba bien», apostilló Federer. «Así que aquí estoy, preparándome para un último partido de dobles. Estoy nervioso porque no he jugado en mucho tiempo, así que espero ser competitivo», apuntó.

Esta será la primera vez que el helvético pisa una pista de tenis de forma oficial desde que disputara los cuartos de final de Wimbledon en 2021, cuando cayó ante el polaco Hubert Hurkacz. La intención de Federer era jugar también el torneo de su ciudad, en Basilea, a finales de octubre, pero su condición física le ha impedido poder disputar el campeonato en el que se inició como recogepelotas y en el que conoció a los ídolos de su infancia.

En el caso de Nadal, su presencia en la Laver Cup es su primera aparición desde que perdió en los cuartos de final del US Open. Este será uno de los últimos torneos del balear antes de finalizar la temporada. En su calendario, una vez finalizada la Laver Cup, solo aparecen el Masters 1.000 de París-Bercy y las Finales ATP de Turín.