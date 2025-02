Nadal: «En París, que sea lo que Dios quiera»

Enric Gardiner Miércoles, 17 de abril 2024, 19:41 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

Rafa Nadal aseguró, tras su derrota ante Alex de Miñaur en el Conde de Godó, que «no era el día para darlo todo y morir en pista». Después de caer ante el australiano, tras un competente primer set, el balear valoró el partido y la que fue con seguridad su despedida del torneo que ha ganado en doce ocasiones. «Voy a actuar en Madrid según cómo me vaya encontrando», dijo Nadal, dejando en el aire su participación en el Masters 1.000 de la capital que comienza la próxima semana.

«Depende de si consigo acumular una semana de entrenamientos competitiva y si mi cuerpo responde. Lo lógico sería intentar dar un paso más en Madrid, a nivel de poder luchar por los partidos. En Roma, un poco más, y en París, que sea lo que Dios quiera. Ahí será el momento de intentarlo pase lo que pase», comentó el balear.

Nadal volvió esta semana a la competición, tras tres meses parado, y jugó sus dos primeros partidos en tierra batida por primera vez desde 2022, uno con triunfo ante Flavio Cobolli y otro ante De Miñaur, con derrota. El ganador de 22 títulos de Grand Slam no buscó excusas y fue claro. Cuando supo que había perdido el primer set ante el australiano, después de una hora de refriega, sabía que el encuentro ya se le había ido.

«Es difícil cuando sabes que no vas a poder luchar todo el partido. Dentro de unas semanas puede que sí, pero después de lo que he pasado estos meses... No era el momento para buscar heroicidades. Era momento para ser realista y hacer las cosas de la forma más lógica y prudente. Una vez que se pierde el primer set el partido se acaba», manifestó Nadal, que ha avanzado más de 100 puestos en el ranking, hasta la posición 510.

«Lo normal es que haya sido mi último partido en el Godó, pero el futuro nunca se sabe lo que te depara. La vida me está marcando el camino de una manera bastante clara y he jugado este torneo como si fuera el último en el Godó. He tenido la ocasión de decir adiós al Godó jugando. Hace una semana pensaba que no podría volver a jugar aquí», añadió el manacorense.