Paula Badosa finaliza la temporada

Paula Badosa, primera española del ranking WTA, ha decidido terminar su temporada, debido a la escasa mejoría de la lesión que sufrió en Roma y que prácticamente le ha impedido jugar desde entonces. La española padeció una fractura de estrés en el torneo italiano y no pudo participar en Roland Garros y en Wimbledon lo hizo aún convaleciente.

No ha podido competir en la gira de cemento y aunque estaba apuntada al US Open e iba a debutar el martes contra Venus Williams, Badosa ha decidido no forzar y poner punto y final a la temporada.

«Después de estar luchando muchos meses para volver a competir, doy por finalizada mi temporada. Los que me conocéis sabéis lo mucho que me gusta competir y lo difícil que ha sido tomar esta decisión. Hemos intentado todo junto a mi equipo, pero el dolor no me está dejando avanzar», aseguró en un comunicado.

La única noticia positiva para la española es que apenas defiende puntos en la recta final de temporada, por lo que el impacto en el ranking será mínimo. En 2022 hizo segunda ronda en el US Open y San Diego, sus únicas victorias desde septiembre en adelante.

La baja implica que Anabel Medina no podrá contar con ella para las Finales de la Billie Jean King Cup que se disputarán en Sevilla. España no tendrá, por lo tanto, ni a Garbiñe Muguruza, de vacaciones permanentes, ni a Badosa, y tendrá que recurrir, como en otras convocatorias a Sara Sorribes, reciente ganadora en Cleveland, Nuria Párrizas, Cristina Bucsa y Rebeka Masarova.

La ausencia de Badosa deja a solo tres representantes españolas en el cuadro femenino. Bucsa, que jugará ante la checa Petra Kvitova; Sorribes, que se medirá a la ucraniana Anhelina Kalinina; y Masarova, que se enfrentará a la griega Maria Sakkari.

