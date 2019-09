Final femenina Serena disputa su décima final del US Open contra una canadiense de 19 años Bianca Andreescu, su rival, no había nacido cuando Williams ganó su primero de seis trofeos en Flushing Meadows JAVIER TOVAR Nueva York Sábado, 7 septiembre 2019, 07:54

Serena Williams juega su décima final del US Open en su histórica victoria 101, que la coloca a un partido de su vigésimo cuarto título de Grand Slam. Y su rival no había nacido cuando ganó su primero de seis trofeos en Flushing Meadows: es la canadiense Bianca Andreescu, de 19 años y por primera vez disputando el último Grand Slam de año. Williams aparece como favorita a levantar el trofeo el sábado pues hasta ahora la multicampeona no ha encontrado quién le haga peso.

Acabó en 70 minutos con la ucraniana Elina Svitolina con parciales de 6-3, 6-1, ante la multitud congregada en la cancha central Arthur Ashe, que la ovacionó con la misma fuerza que hace 20 años cuando ganó su primer título de Grand Slam en esa misma cancha. «Otra final, es loco, pero no espero mucho menos», dijo Williams en la rueda de prensa. «Creo que hoy fui sólida aunque definitivamente no fue mi mejor tenis».

Andreescu se impuso en el partido siguiente por 7-6 (7/3) y 7-5, recortando una diferencia de tres sets en el segundo, salvando 10 de 13 puntos de quiebre que le puso su rival, la suiza Belinda Bencic. «Si alguien me hubiera dicho que estaría en la final del US Open le hubiera respondido que estaba loco», dijo la canadiense, decimoquinta sembrada del torneo, que consideró «surrealista» enfrentar a la campeona en la final. «Es un sueño jugar contra Serena en la final del US Open», añadió.

Andreescu salvó un set point en el primero para forzar un tie-break, antes de superar una diferencia 5-2 por un doble quiebre en la segunda manga, para reeditar la final del mes pasado en Toronto en la que Williams se retiró por una lesión en la espalda. «Creo que es una excelente jugadora», dijo Williams sobre Andreescu, ganadora este año en Indian Wells y convertida en la primera tenista menor de 20 en llegar a la semifinal. «Mezcla bien su juego, nunca sabes que viene de ella, hace todo bien: saca, mueve bien, tiene mucho poder. Da gusto verla».

Con esta victoria, su 101, Williams empató a la ganadora de todos los tiempos, la legendaria Chris Evert, y se puso a un juego de empatar la marca de la australiana Margaret Court con 24 Slams. «Es impresionante estar en cualquier club con Chrissie. Es maravilloso», dijo en la pista tras ganar. «Ustedes han estado por mi desde hace 20 años y yo estoy aquí», celebró hablando a la tribuna que la apoyó durante todo el partido.