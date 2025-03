Paula Badosa, lanzada, pasa a cuartos en el US Open

Paula Badosa celebra su clasificación para cuartos en el US Open.

Hace tan solo cuatro meses, tras el Masters 1.000 de Madrid, Paula Badosa llegó a plantearse la retirada del tenis, que incluso le recomendaron algunos médicos a causa de su lesión lumbar, pero la espectacular resurrección física y mental de la jugadora española la ha llevado hasta los cuartos de final del US Open. Badosa se clasificó este domingo entre las ocho mejores del último Grand Slam de la temporada al arrollar a la china Yafan Wang (6-1 y 6-2). Es la segunda vez en su carrera que Badosa alcanza los cuartos en un grande, tras Roland Garros en 2021.

Después de su gran gira americana, con la conquista del título en Washington y las semifinales en Cincinnati, Paula Badosa se presentó sin embargo en el US Open sin presión y, ahora que la espalda le está respondiendo, va lanzada y ya ha presentado su candidatura en Nueva York, donde nunca hasta esta edición había pasado de la segunda ronda. Tras salvar en en el encuentro anterior una bola de partido ante la rumana Elena-Gabriela Ruse, Badosa reconocíó sin embargo estar «nerviosa», porque ella, como número 29 de la WTA, cuando la china es la 80, era la favorita a llevarse el triunfo.

«El año pasado fue muy duro. No pude jugar muchos torneos, entre ellos este. Dejé de creer en mí y no mejoraba de mi lesión, así que volver a ser una de las mejores jugadoras del mundo es un sueño hecho realidad», reconoció la catalana tras su victoria ante Wang. Después de recurrir a infiltraciones en la espalda para seguir jugando y dudar si podría volver a recuperar su nivel, Badosa ha reforzado su ánimo en este Grand Slam estadounidense en el que no pudo participar el pasado año y que, con su clasificación para cuartos, ya está llamando a las puertas del 'top 20' mundial, cuando el pasado mes de junio estaba fuera de las 100 mejores de la WTA. En 2022 la tenista catalana llegó a ser la número dos del mundo.

Badosa no dio ninguna opción a Wang, ante la que dio una exhibición después de que la asiática sorprendiese a la bielorrusa Victoria Azarenka. La catalana fue un huracán en octavos y solamente perdió tres juegos, para acabar con su rival en una hora y 22 minutos. La derecha y el servicio le funcionaron a la española para pasar por encima de Wang, frente a la que se liberó y desplegó su mejor tenis después de ganar los cinco primeros juegos.