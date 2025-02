Djokovic podrá jugar el US Open

Enric Gardiner Madrid Jueves, 30 de marzo 2023, 18:34 Comenta Compartir

El túnel de Novak Djokovic está cerca de acabar. Tras perderse ocho torneos desde el inicio de 2022 por no estar vacunado, el actual número dos del mundo recibió este jueves la buena noticia de que si todo va bien podrá participar en el próximo US Open que se disputará entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre. El Senado de Estados Unidos ha dado el visto bueno a una ley que terminará con las restricciones anticovid que el Gobierno de Donald Trump puso en vigor en marzo de 2020, por lo que la restricción de entrada al país para personas no vacunadas llega a su fin.

Djokovic, debido a su estado de no vacunado, no podía entrar en Estados Unidos, lo que derivó en que se perdiera el Masters 1.000 de Cincinnati 2022, el US Open 2022 e Indian Wells y Miami 2023. En total, 5.000 potenciales puntos que el hombre que ha estado 380 semanas en lo más alto dejó escapar.

Para participar en el próximo US Open, Djokovic, al que negaron una exención médica para jugar Indian Wells y Miami este año, solo necesita que Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, firme la nueva ley. A priori, una mera formalidad.

El serbio ha ganado en tres ocasiones el US Open, la última de ellas en 2018, además de haber alcanzado otras seis finales. La ausencia continuada en torneos, como en los dos últimos Masters 1.000, han provocado que Djokovic perdiera el número uno del mundo, al no poder sumar puntos respecto a Carlos Alcaraz, que recuperó el cetro tras ganar el título en Indian Wells.

Además, Nueva York puede tener un color especial para el de Belgrado este año, ya que su objetivo, más allá de superar a Rafa Nadal en número de grandes -están empatados a 22-, es alcanzar el Grand Slam en un año, es decir, ganar los cuatro 'majors'. Ya se quedó muy cerca en 2021, cuando tras ganar en Australia, Roland Garros y Wimbledon perdió la final del US Open contra el ruso Daniil Medvedev. Solo Rod Laver, en 1962 y 1969, lo ha conseguido en el circuito masculino y desde entonces Djokovic es el que más cerca se ha quedado de lograrlo.

Con el veto levantado en Estados Unidos, los problemas de Djokovic en el circuito habrán acabado, puesto que podrá acceder sin problema a cualquier torneo sin restricciones.