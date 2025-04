Nadal despeja un problema

enric gardiner Viernes, 2 de septiembre 2022, 07:26 | Actualizado 08:43h. Comenta Compartir

Noche complicada para Rafael Nadal en Nueva York. Noche de las que no vivía desde hace tiempo, con una enorme cantidad de errores no forzados, con muchos servicios perdidos, con una herida en la nariz y con la sensación que el torneo podía terminarse aquí. Una noche difícil, que, aun así, Nadal sacó adelante ante el siempre complicado Fabio Fognini (2-6, 6-4, 6-2 y 6-1) para avanzar a tercera ronda del US Open.

El balear, que cometió la friolera de 37 errores no forzados, amenazó con un susto mayor durante set y medio, su peor periodo de tenis en muchos meses e incluso años. Fognini, a sus 35 años y ya sin nada que perder ni demostrar, le apretó las tuercas sin un gran nivel, pero ahondando en las dudas de un Nadal que perdió dos veces su saque en el primer set y que cometió once errores en ese parcial, por solo tres golpes ganadores.

Había miedo con el estado de Nadal, más aún cuando pidió la presencia del fisio en pista por una ampolla en el dedo que, por suerte, quedó en un susto. El de Manacor estaba distraído, fuera del partido, con la cabeza en otro lado, y su tenis no respondía. Esto permitió que Fognini, sin un gran nivel, se colocara 4-2 arriba en el segundo parcial, a dos juegos de colocarse dos sets arriba, una desventaja que el español solo ha remontado cuatro veces en su carrera, nunca en el US Open.

El peligro era real, porque Nadal ni avistaba la iniciativa, y necesitó cortar una ráfaga de cuatro roturas seguidas para enderezar el partido. Parecía una anécdota, mantener un simple servicio y colocarse 4-3, pero fue fundamental para que el partido se volteara completamente.

A Fognini se le desactivó la cabeza y Nadal pegó un rugido para comenzar a elevarse. No mucho, puesto que su tenis siguió rayando a un bajo nivel, pero con aumentar un poco el ritmo le valió para arrollar a un Fognini apagado y que tuvo en su mano asestar un golpe importante al balear. Se le esfumó la ventaja al italiano y Nadal resurgió para ganar cuatro juegos seguidos desde el 4-2 e igualar el encuentro. El set había sido horrible, con 39 errores no forzados entre los dos, pero Nadal lo sacó adelante.

Y esa fue la sentencia. Fognini desapareció, Nadal aguantó el envite y sostuvo un nivel medio, suficiente para montar la remontada. El parcial del manacorense fue de trece juegos a dos hasta que, a mediados del cuarto set, ya con el partido bajo control, 2 sets a 1 y 3-0, cuando llegó otro contratiempo. Tras pegar un golpe, su raqueta le rebotó en el suelo, le golpeó en la nariz y le abrió una herida en el tabique. Tuvo que tirar la raqueta al suelo y tumbarse para que le atendiera el fisio y le vendara la herida. Un pequeño susto para completar uno de los partidos más complicados que se le recuerdan.

Lo salvó Nadal y estará en la tercera ronda del US Open, donde se enfrentará al francés Richard Gasquet, que eliminó al serbio Miomir Kecmanovic por 6-2, 6-4, 4-6 y 6-4. Será el encuentro número 18 de la rivalidad Gasquet-Nadal, con un impresionante 17-0 a favor del español, que le derrotó por última vez en Roland Garros 2021 y que no pierde un set contra él desde Montreal 2008. Desde entonces, Nadal ha ganado 31 parciales consecutivos a Gasquet.

Temas

Rafa Nadal