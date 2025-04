Nadal avanza con prudencia

ENRIC GARDINER Miércoles, 31 de agosto 2022, 07:58 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

Este miércoles Rafa Nadal perdió por primera vez el primer set del US Open. En quince participaciones nunca había cedido el parcial inicial, pero el australiano Rinky Hijikata le sorprendió, le puso en apuros y le obligó a olvidarse de su escasa preparación para remar y solventar un debut trampa en el US Open (4-6, 6-2, 6-3 y 6-3).

Hijikata, clasificado como el 198 del mundo e invitado por la organización, se destapó como un tenista hábil, con un gran servicio y sobre todo con una adrenalina inicial que le valió para arrancarle un set a un Nadal que desde 2003, el año de su debut en Nueva York, solo había perdido cuatro parciales en su arranque de torneo.

El español, con un solo partido en la mochila desde la retirada en Wimbledon, empezó frío, con signos de oxidación, pese a los diez días de entrenamiento en Flushing Meadows, y con un rival enfrente que no le permitía coger ritmo con su servicio y con las continuas subidas a la red. Hijikata se enteró al aterrizar en Nueva York de que su rival iba a ser Nadal, uno de los ídolos de su juventud, pero no se amilanó al tenerle delante. Todo lo contrario. Jugó el primer set como si no fuera su debut en un Grand Slam.

Rozó la perfección, el '10'. No hubo discusión con su set ganado. Su madre aplaudía desde la grada una actuación impresionante e inesperada para un tenista con una sola victoria a nivel ATP. E Hijikata no le tenía miedo a una Arthur Ashe a medio gas, pese a ser la primera presencia de Nadal en tres años. No faltó, eso sí, su amigo Ben Stiller, presente en la cena pretorneo del equipo del balear y que tuvo este miércoles también su asiento.

Los gritos del australiano, que llegó a creérselo, se socavaron en cuanto terminó la efervescencia de la primera manga. Nadal sumió el encuentro en una monotonía alejada de la locura excelsa de Hijikata y con un nivel en continua subida empezó a devorar la confianza del australiano.

Se terminaron los regalos, aumentó la precisión con el servicio y, sobre todo, presionó el impecable saque del de Sídney. Forjó sus primeras bolas de rotura, las aprovechó y puso una velocidad de crucero que le permitió apuntarse el segundo y tercer set en poco más de una hora.

De menos a más

El balear puso a punto de caramelo el encuentro, en cierto modo perfecto para sus intereses, porque Hijikata, a priori un rival muy débil, le dio ritmo, le propuso incertidumbres y le obligó a encontrar soluciones. Más de tres horas en pista que compensan la falta de preparación para el torneo, prácticamente basadas en entrenamientos y sin más competición oficial que un partido perdido en Cincinnati.

Con todo perdido, Hijikata recuperó parte de su mejor versión en los primeros juegos del cuarto set, pero era muy tarde ya para desviar de su cauce a Nadal, que tenía entre ceja y ceja la victoria y que dejó destellos de su mejor tenis en la recta final del encuentro.

De menos a más, el manacorense consiguió una victoria balsámica que asienta sus oportunidades en Nueva York y que le mete en segunda ronda, donde se verá con un viejo conocido de estas pistas, Fabio Fognini. El italiano remontó dos sets en contra a Aslan Karatsev, como ya le hizo a Nadal en 2015, cuando le levantó un partido prácticamente perdido. A sus 35 años, Fognini ha vencido en cuatro ocasiones a Nadal, la última de ellas en Montecarlo 2019, y ha perdido con él trece veces.

