Khachanov deja a Kyrgios sin semifinales

El sueño de Nick Kyrgios de convertirse en campeón de Grand Slam tocó a su fin, por el momento, en los cuartos de final del US Open. El ruso Karen Khachanov se llevó el duelo entre los dos pegadores (5-7, 6-4, 5-7, 7-6 (3) y 6-4) y disputará sus primeras semifinales en un grande.

El de Moscú, que nunca había pasado de tercera ronda en Nueva York, logró el mejor resultado de su carrera en este tipo de torneos después de colocar treinta saques directos y 63 golpes ganadores contra Kyrgios. En un partido de vaivenes, con alternativas para ambos, Khachanov, antiguo pupilo del español Galo Blanco, despertó por fin un talento del que se hablaba hace mucho tiempo, pero que nunca había terminado por explotar.

En tres horas y 41 minutos y ante un Kyrgios que conectó 75 golpes ganadores, Khachanov añade una victoria más a sus dos semanas en Nueva York, en la que tuvo un camino plácido, aupado por la retirada de Jack Draper en tercera ronda, hasta que tuvo que eliminar a Pablo Carreño en cinco sets en octavos de final.

El ruso terminó con la aventura de un Kyrgios que, para las casas de apuestas y ante la eliminación de Rafa Nadal y Daniil Medvedev, era favorito para ganar el torneo. Nunca había tenido un cuadro tan favorable el australiano de 27 años para lograr un Grand Slam, ni siquiera en Wimbledon, donde llegó a la final, pero ahí se topó contra Novak Djokovic.

«Estoy roto. Para mí este torneo era todo o nada. Siento que he fallado, me siento como una mierda, como si hubiera defraudado a la gente», dijo Kyrgios, que apuntó también que tuvo problemas en la rodilla en este último encuentro. Aun así, es un US Open positivo para Kyrgios, que el próximo lunes estará de vuelta entre los 20 primeros del mundo. Será la primera vez que el australiano pisa estas posiciones desde febrero de 2020.

Khachanov se enfrentará en semifinales a otro novato en esta ronda, el noruego Casper Ruud, que se deshizo por la vía rápida del italiano Matteo Berrettini (6-1, 6-4 y 7-6 (4)). Ruud desarboló completamente el juego del pegador italiano para acceder por primera vez en su carrera a unas semifinales en Nueva York. El noruego se mantiene en la pelea por convertirse en número uno del mundo y necesitará ganar el torneo o que Carlos Alcaraz pierda en cuartos o semifinales para lograrlo. En este escenario, Rafa Nadal necesita la eliminación de Ruud en semifinales y de Alcaraz en cuartos o semifinales para quedarse el primero en la clasificación.

El duelo de este jueves entre Khachanov y Ruud será el segundo de sus carreras, después de que el noruego se impusiera en tres sets en el Masters 1.000 de Roma en 2020.