Sabalenka optará a su segunda corona en Australia ante Zheng

No habrá conflicto entre Bielorrusia y Ucrania en Melbourne. Lo evitó la china Qinwen Zheng, que eliminó a la tocada Dayana Yastremska (6-4 y 6-4) y se clasificó para su primera final de Grand Slam, donde se enfrentará a la gran favorita del torneo, Aryna Sabalenka, que fulminó a Cori Gauff por 7-6 (2) y 6-4 y no ha cedido un set en estas dos semanas en el Abierto de Australia.

La bielorrusa, que no había perdido más de tres juegos en un mismo set hasta estas semifinales, vivió su primer test serio del campeonato ante la tenista que le venció en el pasado US Open. Esta vez, con Sabalenka más cómoda en un escenario que no le es extraño y en el que se quitó la presión de ganar un grande hace un año, pudo con la estadounidense, no sin nervios e incertidumbre, pero sí con la determinación que le faltaba en el pasado para no titubear en esta clase de partidos.

Pese a que permitió que Gauff se recuperara de un 5-2 en contra y de una pelota de set en contra y sirviera con 6-5 para ponerse por delante en el marcador, Sabalenka no dio opción en el 'tie break' y en un segundo parcial muy serio al saque, sin conceder ni una sola oportunidad de rotura, firmó la que será su tercera final de Grand Slam.

No tiene opción, eso sí, de arrebatarle el número uno a la polaca Iga Swiatek y, en caso de ganar el torneo, saldrá de Australia a 875 puntos de la actual líder del ranking WTA.

Zheng rompe barreras

Su rival será la sorprendente Zheng, que apartó a Yastremska, la primera jugadora desde 1978 en alcanzar las semifinales en Australia procedente de la previa, por un doble 6-4. La china, que nunca había pasado de segunda ronda aquí y en Grand Slam su tope eran los cuartos del pasado US Open, se aprovechó de la irregularidad de la ucraniana, con más de 20 errores no forzados y de sus problemas de abdominal -tuvo que ser atendida dos veces fuera de la pista- para la quinta final de su carrera y la más importante.

La ganadora el año pasado en Palermo y Zhengzhou apenas tiene 19 años y gracias a este resultado debutará el próximo lunes entre las diez primeras del mundo. Si gana será sexta y si pierde será séptima. El único precedente ante Sabalenka fue en los cuartos de final del pasado US Open, cuando la bielorrusa apenas dio opción y cedió cinco juegos en su camino hacia la final.

«Este es un sentimiento increíble. Es difícil de explicarlo porque es mi primera vez de verdad en Australia», apuntó tras la victoria en semifinales Zheng, que está entrenada por el español Pere Riba, extécnico de Gauff durante la conquista de su primer Grand Slam y quien llegara a ser número 65 del mundo en mayo de 2011.

