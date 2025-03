Nadal, «mentalmente destrozado» tras despedirse de Australia lesionado

ANTONIO GARRIDO Madrid Miércoles, 18 de enero 2023, 08:01 | Actualizado 18:59h. Comenta Compartir

La desgracia en forma de lesión ha sacudido de nuevo a Rafa Nadal y en un Grand Slam, el peor de los escenarios por lo que representa y por la impotencia que genera en el afectado. El tenista balear, todavía vigente campeón del primer gran torneo del año, cayó derrotado en la segunda ronda del Abierto de Australia ante Mackenzie McDonald (6-4, 6-4 y 7-5), en un encuentro marcado por la dolencia en la cadera del tenista manacorense en la segunda manga, cuando ya iba por debajo en el marcador ante el jugador norteamericano.

Nadal no llegaba en las mejores condiciones para luchar por revalidar el título en Melbourne, con solo una victoria en el curso y ante un jugador también mermado como Jack Draper. Esta vez, acusó la falta de ritmo frente a un adversario que fue superior en todas las facetas del juego antes del percance físico del español, que quiso acabar y defender su corona a pesar de los intensos dolores y del evidente riesgo de agravar más su nuevo problema físico.

Las molestias del balear aparecieron al final del segundo set, con 4-3 a favor del estadounidense. Una derecha profunda de McDonald a la que Nadal intentó llegar forzando, como ha hecho siempre a lo largo de su brillante carrera, con la mala fortuna de notar un fuerte tirón en la zona izquierda de la cadera. Con miradas dudosas a su banquillo, Nadal pidió fisioterapeuta para calmar el dolor y seguir jugando, aunque muydebilitado. Pese a las evidentes molestias, Nadal acabó el partido en un tercer set en el que apenas podía moverse, servía casi sin saltar y tiraba de calidad y brazo para ganar sus puntos al saque. Todo un ejemplo de pundonor al que nos tiene acostumbrado.

«El vaso se va llenando»

«He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy destrozado porque estaría mintiendo. Estoy cansado de este tema de las lesiones todo el rato. Es muy duro a nivel mental pasar otra vez por el proceso y el trabajo que se necesita para la recuperación y volver a competir a un buen nivel», comentaba abatido Nadal en sala de prensa tras caer eliminado.

«Son ya muchas lesiones y el vaso se va llenando, estoy cansado. Duele como siempre, pero me dolió más en las semis de Wimbledon porque ahí estaba preparado para ganar el torneo. La realidad es que en los últimos tres Grand Slams he sufrido lesiones», concluía el balear, que ha sufrido multitud de mermas físicas en los grandes certámenes. Hasta en una docena ocasiones no participó en estos torneos, y cinco veces tuvo que retirarse, como en las semifinales del US Open de 2008 ante el argentino Juan Martín Del Potro.

La imagen emotiva se produjo al final del encuentro, cuando todo el público de la Rod Laver Arena ovacionó a Nadal en el momento que enfilaba el camino a los vestuarios. El manacorense, lejos de abandonar la pista por el lado más rápido, salió al centro de la misma para responder con aplausos. Un gesto emotivo e inquietante para decir adiós al quién sabe si se trata de su último Abierto de Australia.

Con esta derrota, el campeón dice adiós a un torneo que, sobre el papel, era complicado para él por el momento de forma que atravesaba. Nadal queda en el puesto seis del ranking ATP y a solo 1.000 puntos de salir del 'top 10', algo que no ocurría desde el 2005. Falta por conocer el alcance de la lesión y si el balear podrá participar en los próximos compromisos del circuito.

En este sentido, Nadal explicó: «No soy pesimista ni optimista, ahora mismo soy cauto, hay que esperar a ver qué dicen los médicos y las resonancias. No queda otra que aceptar las cosas como vienen, nunca he hecho locuras por querer volver antes de tiempo. Ojalá que no sea largo, solo pido eso». La clave es que se trate solo de alguna merma muscular y no de un daño en el cartílago o la estructura de la cadera.

Honores para McDonald

En el otro lado de la red, el tenista estadounidense disfrutó del mejor partido de su carrera. Con un porcentaje en el primer servicio superior al 80% y con pocos errores no forzados, McDonald estaba siendo el mejor jugador en pista antes incluso de la lesión de Nadal.

En el primer set, el americano puso en claros aprietos a Nadal con su servicio, rompiéndoselo hasta en dos ocasiones. Juego vertiginoso y ofensivo para sorprender a un Nadal superado por el nivel del estadounidense. En la segunda manga, el balear remontó un 2-0 en contra, pero su rival respondió de nuevo con otro 'break', justo antes del percance físico del español. McDonald tiene 27 años y número 65 del ranking ATP.