Djokovic se aferra a no ser deportado de Australia

Novak Djokovic no olvidará nunca su llegada a Australia en 2022. Se las prometía muy felices cuando anunció a bombo y platillo su participación en el Open de Australia, tras semanas y semanas de incertidumbre, gracias a una exención médica que le permitiría jugar el primer Grand Slam de la temporada pese a no estar vacunado. El serbio creía haberse salido con la suya. Había burlado la obligatoriedad de tener la vacuna gracias a un pequeño resquicio, lo cual no agradó a la opinión pública australiana, que ha tenido que soportar durante casi dos años algunas de las medidas más restrictivas del mundo y cuya población mayor de 16 años está vacunada al 90%.

Djokovic aterrizaba en el aeropuerto de Melbourne media hora antes de la medianoche del miércoles, sacaba su visado y su exención médica y comenzaba el lío. En las horas previas a su llegada, mientras sobrevolaba el mundo, las quejas se sucedían. El doblista Jamie Murray opinaba que a otra persona menos famosa no le hubieran dado la exención, mientras que Scott Morrison, primer ministro australiano, apuntaba que, si Djokovic no era capaz de probar que su razón médica para no estar vacunado era correcta, se le mandaría en el primer avión para casa.

Sin embargo, el serbio pensaba tenerlo todo en regla. Llegó a la frontera y le pararon. Había un problema con el visado. Un miembro de su equipo se había equivocado al rellenarlo y había hecho la solicitud incorrecta al no tener en cuenta la exención médica para no vacunados. Retuvieron a Djokovic, le metieron en una habitación custodiada por seguridad, alejado de su equipo y, supuestamente, sin poder utilizar su teléfono móvil, algo que las autoridades australianas negaron más tarde.

Así pasaron unas nueve horas, mientras su padre se dedicaba a echar más leña al fuego en los medios serbios, asegurando que su hijo estaba «cautivo» y que saldrían a la calle para defenderlo, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, pedía que parara el acoso al tenista y afirmaba que el país balcánico lucharía por él.

Pero no hubo milagro para el número uno del mundo. El Gobierno australiano le denegó la visa y le recomendó que abandonara el país en las siguientes 24 horas. No podría disputar el Abierto de Australia ni romper el récord de Roger Federer y Rafa Nadal. Las autoridades australianas esgrimieron que Djokovic no presentó la documentación adecuada y que su razón médica para no vacunarse no era suficiente. Sin embargo, Djokovic no fue el único en confiar en ese permiso. Hasta 26 tenistas lo pidieron también, aunque sin conocerse sus nombres ni estar detallado cuántos lo consiguieron.

Reacción de Nadal

Ahora Djokovic espera recluido en un hotel de Melbourne al lunes, cuando se decidirá si tiene que ser deportado o no del país oceánico. De momento, no puede ni entrenar y ya han sido varios aficionados serbios los que se han congregado frente al hotel en el que se encuentra para manifestarse por su libertad.

Nadal, que ofreció tras debutar con victoria en el torneo preparatorio de Melboune su primera rueda de prensa de la temporada, fue claro con la polémica situación del jugador balcánico. «Si quisiera, estaría jugando sin problemas en Australia. Él ha tomado sus propias decisiones y todo el mundo es libre de ello, pero entonces hay consecuencias», reconoció el tenista balear. «Él sabía las condiciones desde hace meses, así que ha tomado su propia decisión. Es normal que la gente de aquí se frustrara. Han pasado confinamientos muy duros», recordó el jugador manacorense.

Djokovic comienza por tanto una contrarreloj hasta el próximo día 17, cuando comienza el torneo australiano en el que buscará convertirse en el tenista con más títulos de Grand Slam de la historia. Su primer 'match ball' será el lunes, en la vista para su deportación. Además, de no prosperar su recurso, el ruso Daniil Medvedev podría arrebatarle el número uno de la clasificación mundial. Todo son malas noticias para 'Nole'.

Ampliar Los padres de Novak Djokovic. EFE «Mi hijo es el Espartaco del nuevo mundo que no tolerará la injusticia y el colonialismo» «Mi hijo es el Espartaco del nuevo mundo que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía», llegó a proclamar el padre del tenista serbio, Srdjan Djokovic, para quien el número uno del mundo «está preso, pero nunca ha estado más libre» y considera que el jugador «se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre, el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas». Srdjan Djokovic incluso se refirió a intereses de poderes fácticos para presionar a su hijo a abandonar el deporte. «Es posible que el mundo rico no permita que mi hijo continúe jugando al tenis. Sin embargo, él ha demostrado que incluso un país pequeño como Serbia puede tener al mejor tenista y deportista de todos los tiempos, y esa verdad ya no se puede ocultar», comentó. El progenitor del jugador balcánico estima que existe una motivación política para haber retirado el visado a Novak Djokovic, «que lucha por la igualdad de todas las personas del planeta, sin importar su color de piel, sin importar a qué Dios recen y cuánto dinero tienen». «Pueden encarcelarlo está noche, encadenarlo mañana, pero la verdad es como el agua y siempre encuentra su camino», lanzó Srdjan Djokovic. En su opinión, la batalla del número uno del mundo que ha abierto un conflicto diplomático entre Serbia y Australia «no es solo una lucha de Novak, sino una lucha por la libertad en el mundo». «Es una lucha de todos, y si no le dejan jugar (en el Open de Australia) esperaremos a ganar el Grand Slam número 21 en Roland Garros», afirmó Srdjan Djokovic. El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, también denunció una caza política contra Djokovic. «Nuestras autoridades están tomando todas las medidas para detener el acoso al mejor tenista del mundo en el menor tiempo posible. Luchamos por Novak, la justicia y la verdad», lanzó el máximo dirigente del país balcánico.