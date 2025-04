Nadal está a un partido de ser el mejor de la historia

ENRIC GARDINER Madrid Jueves, 27 de enero 2022 | Actualizado 28/01/2022 17:42h. Comenta Compartir

«He hablado mucho con mi familia, conversaciones en las que estaba la posibilidad de decir adiós». Después de cinco meses sin competir, con el escafoides partido por la mitad, el pesimismo se cernía sobre Rafa Nadal. Por eso hundía su cabeza en el raquetero llorando tras vencer a Matteo Berrettini (6-3, 6-2, 3-6 y 6-3), porque esa victoria significa una «última oportunidad», la primera, en realidad, de acercarse al vigesimoprimer Grand Slam. Nunca había estado tan cerca. «Es un semimilagro», matizó.

Nadal jugará el domingo (09:30 hora española) su sexta final en Melbourne, la quinta desde que estrenara su casillero en 2009 contra Roger Federer, el día de las lágrimas del suizo. El balear acaricia un día histórico, porque nunca en su carrera ha estado a un solo encuentro de superar los registros de Federer y Novak Djokovic, que ven desde sus casas, uno por lesión y otro por deportación, cómo un tenista puede alzarse hasta el número 21 por primera vez. Algo impensable cuando los 14 de Pete Sampras eran el récord a batir, algo inimaginable cuando Federer elevó la marca hasta 17, algo inconcebible cuando Djokovic tuvo en Nueva York la ocasión de situarse por encima de sus rivales. Pero, al final, siempre aparece Nadal.

Berrettini era su última barrera. Un cañón de 1,96 metros, con una derecha cargada de bombas y un servicio letal. Y con muchos nervios. El italiano, finalista del pasado Wimbledon, ha perdido los siete partidos que ha jugado contra 'top ten' en Grand Slam. Aún le falta para tutear a los mejores. El español aprovechó su incertidumbre para pasarle por encima con un parcial de 9-3. Los dos primeros sets dejaban al descubierto las carencias del romano, sobre todo con el revés, que era más un arma de defensa que de ataque.

Nadal golpea una bola, saluda a Berretini y celebra la victoria. Efe/Reuters

La única desconexión de Nadal al servicio, en el octavo juego del cuarto set, la aprovechó Berrettini para acercarse en el marcador y amagar con alargar el encuentro como hizo Denis Shapovalov en cuartos de final. Pero no hubo atisbo de bajón físico de Nadal. Esta vez la batalla no llegó ni a las tres horas y Nadal firmaba su pase a la final número 29 en un Grand Slam (20-8), dos por detrás de las que atesoran Federer y Djokovic (31), pero con la posibilidad de superar a ambos el domingo.

«El domingo me juego un Grand Slam, pero no sé si va a ser mi última oportunidad o no. La gente está con lo del mejor de la historia. Y sería un paso importante dentro de mi carrera, pero de 20 a 21 no cambia tanto. Sería muy bonito y muy importante, pero no me va a cambiar la vida», apuntó este viernes Nadal.

Medvedev aspira al número 1

Será su sexta final en la Rod Laver Arena. Ganó la de 2009 y perdió la de 2012 contra Djokovic, 2014 lesionado contra Stan Wawrinka, 2017 contra Federer y 2019 contra Djokovic. Vuelve el manacorense a una final de un grande más de un año después, tras la de Roland Garros 2020.

Esta vez se enfrentará a Daniil Medvedev, que derrotó a Stefanos Tsitsipas por 7-6 (5), 4-6, 6-4 y 6-1 y pisa la final del Abierto de Australia por segundo año consecutivo. El ruso, gran favorito al título desde que expulsaron del país a Djokovic, sufrió menos que en cuartos de final, cuando tuvo que salvar un punto de partido, y en dos horas y media liquidó al griego. «Tengo tiempo para descansar y estar preparado para la final», dijo el moscovita, que puede sumar su segundo título de Grand Slam consecutivo en Melbourne.

El duelo contra Nadal será el quinto de su rivalidad, el segundo en la final de un grande tras la del US Open 2019 que se llevó el español en cinco sets. Además, Nadal le ha vencido en la final del Masters 1.000 de Canadá en 2019 y en la Copa de Maestros de 2019. El único triunfo del ruso llegó en la Copa de Maestros de 2020, donde Nadal tuvo saque para cerrar el partido. En caso de ganar, Medvedev se colocará como número uno del mundo y desbancará a Djokovic por primera vez desde febrero de 2020.