Alcaraz pone la directa en el Abierto de Australia

Carlos Alcaraz sabe que empieza lo bueno en Melbourne y por eso su tenis está ya a nivel de ser candidato a todo. Pese a que sea su primera aventura en las rondas avanzadas del Abierto de Australia, el español dio una auténtica exhibición ante Miomir Kecmanovic (6-4, 6-4 y 6-0) y disputará sus primeros cuartos de final del primer Grand Slam del año.

Alcaraz, fresco como el que más tras solo perder dos juegos en la ronda anterior, llevó a la desesperación y a la incredulidad al serbio, inexperto en estas etapas, que miraba con cara de no entender qué estaba pasando con cada puntazo del español.

Durante muchos minutos, el juego de Alcaraz dio una sensación de superioridad y solvencia no vista hasta la fecha en el torneo, como si decidiera pelotear con su rival hasta asestar una derecha o un revés a traición con el que llevarse el punto.

Nunca dio oportunidad a su rival, no concedió ni una sola bola de 'break' y no fue hasta el segundo set que Kecmanovic pudo llevarle al menos hasta un iguales con su servicio. Alcaraz admitió que seguramente el serbio estuviera cansado después de jugar dos partidos a cinco sets en las dos rondas anteriores. «Le he llevado al límite en cada bola, en cada punto. Él venía de jugar varios partidos a cinco sets, seguro que no estaba al 100% físicamente», dijo. Pero no era solo demérito de Kecmanovic lo que estaba ocurriendo en pista.

Alcaraz estaba suelto, disfrutando, sintiéndose muy superior, que es cuando su tenis fluye más, y a diferencia de otras ocasiones, no tuvo esa desconexión que le hace liarse en algún set suelto. Esta vez, terminó en alto, en muy alto, y es que ganó los últimos siete juegos del encuentro para sellar su pase a cuartos con 'rosco' incluido. Es el primer 6-0 de su carrera en Australia y es también la primera vez que se mete entre los ocho primeros en este torneo. Su mejor resultado con anterioridad fue la tercera ronda de 2022. A partir de ahora, Alcaraz necesitará pasar una ronda más que Novak Djokovic para asegurarse el número uno del mundo.

Sin desconexiones

«Todo ha funcionado hoy», le dijo el español a Jim Courier, ganador de cuatro Grand Slams, a pie de pista. «He aprovechado todas las oportunidades que he tenido y ha sido un gran partido por mi parte». «Me siento mejor cada día. Cada partido que he jugado en la Rod Laver me he sentido con más confianza. Me siento como en casa», aseguró Alcaraz, que en la siguiente ronda se enfrentará al alemán Alexander Zverev.

El germano se impuso en un drama a Cameron Norrie por 7-5, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6 (3) y está por tercera vez en su carrera en cuartos de Australia. Tiene un balance positivo ante Alcaraz y le ha batido en Acapulco y Viena 2021, en Roland Garros 2022 y en la Copa de Maestros 2023. Los triunfos del español llegaron en Madrid 2022, y Madrid y US Open 2023. «Si juego a este nivel tendré oportunidades. Cuando jugamos en el US Open no estaba a su mejor nivel», reconoció Alcaraz, que también contará con cierta ventaja física cuando se vean las caras este miércoles.

Mientras que el alemán ha pasado doce horas y cuatro minutos en pista, a merced de dos partidos a cinco sets, Alcaraz, que solo ha cedido un set en todo el torneo en segunda ronda ante Lorenzo Sonego, ha estado 8:48 horas en pista.