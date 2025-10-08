Un 'match point' de un millón contra Carlos Alcaraz El tenista español participará en la segunda edición del Million Dollar 1 Point Slam, un torneo en el que profesionales y amateur se enfrentan en partidos de un solo punto

Javier Varela Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:21 | Actualizado 17:29h.

Cualquier aficionado al mundo del tenis y del deporte pagaría por tener la posibilidad de disputar un punto frente a Carlos Alcaraz en una pista de tenis. ¿Se imaginan jugarlo y poder ganar un millón de dólares australianos? Es posible. El Open de Australia, el primer Gran Slam del año y el único grande que no está en las vitrinas de Carlos Alcaraz y que en caso de conquistar le convertirá en el tenista más joven en ganar los cuatro grandes, ha anunciado que en 2026 se disputará la segunda edición del Million Dollar 1 Point Slam.

Se trata de un torneo en el que jugadores profesionales y amateur se enfrentan en partidos de un solo punto, con una sorpresa que hará las delicias de los aficionados y de los participantes. «Puedo revelar que Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, liderará la lista de jugadores profesionales en el Million Dollar 1 Point Slam, una emocionante iniciativa en la que un solo punto puede hacerte ganar un millón de dólares», desveló Craig Tiley, director del Open de Australia.

En el Million Dollar 1 Point Slam participarán 22 tenistas profesionales y 10 aficionados del circuito local, que disputarán un evento clasificatorio en varios lugares de Australia hasta conseguir el pase a la ronda final en el que comenzarán las rondas eliminatorias como en cualquier torneo de tenis comenzando en dieciseisavos. Los 32 participantes jugarán en las mismas instalaciones de Melbourne Park donde se lleva a cabo el Open de Australia y, para más gloria de los dos jugadores que se jugarán el título, la final se disputará en el mismo escenario que la del Gran Slam: Rod Laver Arena.

El torneo es tan atractivo como sencillo. Los dos tenistas que saltan a la pista a disputar el punto deciden quién saca de una manera muy peculiar: jugando a un 'piedra, papel o tijera' en la red. A partir de ahí, cada uno se va a un lado de la pista y el ganador del 'sorteo' realiza el único saque del partido mientras que el otro resta. No hay margen de error, porque los partidos se deciden en un solo punto y el ganador pasa a la siguiente ronda y el perdedor queda eliminado. Un sistema que se mantiene hasta la final, donde el ganador del punto en la final se lleva el trofeo, la satisfacción de ganar y la nada despreciable cifra de un millón de dólares australianos (algo más de medio millón de euros).

En el formato de 2025, los profesionales podían sacar una vez y los aficionados dos, como es habitual en el tenis tradicional. En la primera edición del Million Dollar 1 Point Slam, el actual número 14 del mundo, Andrey Rublev, fue el jugador profesional mejor calificado. Cayó eliminado en cuartos de final ante el australiano Omar Jasika, a la postre ganador del torneo, tras derrotar en la final a Priscilla Hon.

Cinco puntos y un título

Será un divertido y curioso previo al Open de Australia con doble premio para los aficionados participantes. Buscarán ganar un punto al número uno del mundo y llevarse a casa un millón de dólares australianos. Y todo por ganar cinco puntos a cinco rivales diferentes. Y cada punto puede ser un saque directo, un resto ganador, una volea, un revés, o un intercambio de más de 30 golpes entre los dos tenistas.

Pero este nuevo reto para Alcaraz ya será en 2026. De momento quiere terminar este 2025 como número uno del mundo. El español lo tiene muy de cara para terminar el año por segunda vez en su carrera, tras 2022, ya que apenas defiende 300 puntos en lo que queda de año. 100 puntos en el último Masters 1.000 del año, que se disputa en París-Bercy, y 200 más en las ATP Finals. Mientras, Sinner tenía previsto participar en el ATP 500 de Viena (del 20 al 26 de octubre), donde le puede recortar medio millar a Alcaraz, no defiende nada en el Masters 1.000 de París y sí que conserva 1.500 puntos por ser el vigente campeón de las ATP Finals.