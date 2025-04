Nadal queda eliminado y Alcaraz asegura el número uno

enric gardiner Madrid Martes, 15 de noviembre 2022, 13:44 | Actualizado 22:04h. Comenta Compartir

Tras las dos derrotas seguidas en Turín, era cuestión de tiempo que Rafael Nadal fuera eliminado de las Finales ATP. Y el milagro no aguantó ni una bala. Casper Ruud se llevó el primer set ante Taylor Fritz y finiquitó cualquier opción de Nadal para clasificarse a semifinales. El balear necesitaba una carambola casi imposible y la primera variable era que Fritz, su verdugo en el debut, ganara por 2-0 a Ruud. No pasó, Nadal está eliminado y sin opciones de conseguir el número uno del mundo que Carlos Alcaraz abrocha hasta final de año.

El murciano termina por primera vez en su carrera como el mejor del año, algo que solo Nadal, en cinco ocasiones (2008, 2010, 2013, 2017 y 2019), había conseguido antes para España. Además, Alcaraz, que se encuentra en Turín y recogerá el trofeo que le acredita como el número uno a final de temporada, ha logrado ser el más joven en conseguir este galardón, con 19 años y seis meses. Alcaraz se encuentra de baja, por la rotura abdominal que sufrió en el Masters 1.000 de París-Bercy, y volverá a competir a finales de año en la exhibición de Abu Dabi.

«Estoy contento por Carlos», dijo Nadal en Turín, tras perder este martes contra Felix Auger-Aliassime «Es un éxito para nuestro deporte. Acabar como número uno hubiera sido un gran éxito a estas alturas de mi carrera, pero no lucho por esto».

Nadal, para igualar las seis veces que Pete Sampras acabó en lo más alto, necesitaba alcanzar la final invicto o ganar el torneo, opciones que se diluyeron este martes, tras otro fatídico partido ante Auger-Aliassime.

«Mañana empieza mi temporada 2023. Tengo que seguir trabajando para estar con opciones en 2023. Hay un par de cosas positivas, he jugado dos torneos en dos semanas, eso es bueno. No he olvidado cómo jugar al tenis, necesito recuperar buenas sensaciones y la mentalidad fuerte que necesito para estar en el nivel que quiero estar, que no se si podré recuperar pero que no tengo dudas que voy a morir por ello», declaró Nadal, que se marchará en los próximos días a Sudamérica para jugar unas exhibiciones con Ruud.

El objetivo de Nadal es estar a tono para el próximo Abierto de Australia, donde defiende título y donde este año tendrá la oposición de Novak Djokovic, que ha recibido la luz verde para poder disputar el Grand Slam que el año se perdió tras ser deportado. El serbio se exponía a un veto de tres años en Australia, por el escándalo de principios de año, pero el Gobierno australiano le ha permitido solicitar el visado para el próximo torneo si así lo quiere.

Antes del primer Grand Slam de la temporada, Nadal disputará la United Cup, la nueva competición que sustituye a la ATP Cup, que apenas duró un par de temporadas en el circuito. En esta competición por equipo, Nadal competirá junto a Paula Badosa.