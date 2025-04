Alcaraz solventa el susto en Indian Wells con exhibición

Enric Gardiner Sábado, 9 de marzo 2024, 09:25 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

Pocos partidos tranquilos vive últimamente Carlos Alcaraz. El murciano se está acostumbrando a lo inesperado, las complicaciones y los sustos. No fue diferente su debut en Indian Wells, ante el italiano Matteo Arnaldi, número 40 del mundo, en el que tuvo que remontar un set en contra para meterse en segunda ronda, por 6-7 (5), 6-0 y 6-1. La exhibición final, iniciada con ese rosco en el segundo set, tapó que Alcaraz cedió su primer set en un torneo en el que defiende título y en el que Arnaldi se estrenaba por primera vez en un cuadro final.

Mejor en tierra batida que en cemento, el italiano eliminó al también terrícola Luca van Assche en primera ronda y metió miedo a los espectadores de Florida para intentar la gran sorpresa del torneo, que cayera el campeón. Alcaraz, pese a ir con un 'break' de ventaja en el primer parcial, lo cedió en el 'tie break', a merced de tres puntos perdidos con su propio servicio. El español no estaba metiendo primeros saques (53%) y apenas estaba ganando segundos (47%) y, de la mano de esta pobre estadística, cedió el quinto set en su historia en Indian Wells. Los cuatro anteriores llegaron en la derrota contra Andy Murray en su debut en 2021 y ante Rafa Nadal en las semifinales de 2022. El resto de partidos que Alcaraz ha jugado en estas pistas los ha ganado en sets corridos.

La empresa necesitaba de una mejora del nivel, y vaya si Alcaraz lo consiguió. El segundo set fue impecable. No mejoró el porcentaje de primeros, pero el español cerró el grifo de los errores con segundo y solo perdió un punto al saque en todo el parcial. De no ser por las cinco bolas de 'break que se le escaparon con 5-0 a favor, el resultado habría sido aún más escandaloso. De haber aprovechado la primera que tuvo en ese juego, apenas habría cedido cinco puntos en total. Arnaldi lo maquilló, salvando cinco oportunidades de rotura, pero se llevó el rosco y una llamada de atención de Alcaraz, que no aflojó y dejó el parcial en 10-0 al comenzar el tercer set.

«Me sorprendieron un poco las condiciones», reconoció Alcaraz, que durante los días previos había entrenado por el día y no por la noche, cuando se programó su encuentro de debut. «Es totalmente diferente jugar durante el día a por la noche. Con el sol y el calor los botes son totalmente diferentes, la bola va diferente, y me costó el primer set entero. Tenía que cambiar mi juego, pero después del primer set lo entendí. Jugué mejor y me sentí mejor», destacó.

«Un poco nervioso»

Arnaldi, que tiene en su haber dos victorias ante 'top ten', contra Casper Ruud en Madrid 2023 y ante Taylor Fritz en Acapulco 2024, paró la paliza con el 3-1 del tercer set y dispuso de dos oportunidades para recuperar su servicio, las primeras desde la primera manga. Sin embargo, Alcaraz las salvó y ganó los tres juegos siguientes para lograr su undécima victoria en este torneo y olvidar el problema en el tobillo que malogró su gira por Sudamérica.

«Este ha sido mi primer partido a alta intensidad (desde la torcedura de tobillo) y no sabía cómo iba a responder. Eran muchas cosas viniéndome a la mente. No podía estar al 100% concentrado en el partido y estuve un poco nervioso», matizó el murciano.

El español, que defiende en esta edición de Indian Wells los 1.000 puntos del año pasado, se enfrentará en segunda ronda al canadiense Felix Auger-Aliassime, que venció en dos sets a Constant Lestienne. Auger-Aliassime tiene tomada la medida a Alcaraz y le ha vencido en tres ocasiones, aunque su último duelo, en Indian Wells 2023, se lo llevó el murciano.