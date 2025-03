Alcaraz desafía a la precocidad en Miami

Enric Gardiner Sábado, 2 de abril 2022, 09:42 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

Carlos Alcaraz recordó ante los periodistas la máxima que le dio su abuelo. «Cabeza, corazón y cojones». Las tres «Cs», como las definió el tenista después de eliminar a Hubert Hurkacz, aún vigente campeón del torneo de Miami, para alcanzar su primera final de un Masters 1.000. En Indian Wells pisó sus primeras semifinales y aquí ha dado un paso más, la gran final.

La trayectoria del chico de 18 años es meteórica y ya es el segundo finalista más joven de la historia de Miami. Solo le supera Rafael Nadal, que se enfrentó y perdió con Roger Federer en 2005. Lo hizo 29 días más joven de lo que es hoy Alcaraz.

De ganar el trofeo, el tercero de su trayectoria deportiva, Alcaraz se convertirá en el campeón de Miami más joven y terminará con la maldición que atesora los españoles en Florida. España no tiene ganador masculino, sí femenino, puesto que Arantxa Sánchez Vicario fue pionera y se impuso a Gabriela Sabatini en 1992 y a Steffi Graf en 1993.

En chicos, se han perdido ocho finales, cinco de ellas, a cargo de Nadal. El manacorense cedió en 2005 (Federer), 2008 (Nikolai Davydenko), 2011 (Novak Djokovic), 2014 (Djokovic) y 2017 (Federer). Miami, junto a París, son los únicos Masters 1.000 que Nadal no ha ganado. Además de sus finales perdidas, están las de Carlos Moyá, en 2003 (Andre Agassi), Sergi Bruguera, en 1997 (Thomas Muster), y David Ferrer, en 2013 (Andy Murray).

Alcaraz tiene ante sí la oportunidad de derribar esta barrera. Tras derrotar a Hurkacz en semifinales por 7-6 (5) y 7-6 (2) se enfrentará este domingo al noruego Casper Ruud, que ha eliminado en Miami a Henri Laaksonen, Alex Bublik, Cameron Norrie, Alexander Zverev y a Francisco Cerundolo, para meterse en su primera final de Masters 1.000. El noruego, el mejor en la historia de su país, apenas se ha dejado un set en el camino hasta esta final, estrenará el mejor ránking de su carrera el lunes (7) y ya sabe lo que es medirse a Alcaraz.

Lo hicieron en los cuartos de final del torneo de Marbella en 2021, cuando ninguno de los dos siquiera soñaba con plantarse en un escenario como este. Arrasó el español, con un contundente 6-2 y 6-4 en hora y 20 que certificó un potencial que luego confirmaría con su primera victoria en Roland Garros y su primer título en Umag (Croacia).

Si consigue el título, Alcaraz será el tercer tenista más joven en la historia en ganar un Masters 1.000. Con 18 años y 335 días, el murciano se colocará por delante de Andriy Medvedev, que levantó el trofeo en Montecarlo 1994 con 19 años y 7 meses, de Djokovic, que venció Miami 2017 con 19 años y 10 meses, y de Andre Agassi, que triunfó en Miami 1990 con apenas unos días más que Djokovic. Solo le superarán Nadal, que se estrenó en Montecarlo 2005 con 18 años y 10 meses, y Michael Chang, que ganó en Montreal 1990 con 18 años y 5 meses.

«Me pasan muchas emociones por la cabeza ahora mismo. Esto es el sueño de cada niño. increíble una final aquí, me encanta jugar aquí, la afición es fantástica. Trataré de jugar como si fuera una primera ronda, quiero disfrutarlo y será una gran final», explicó el de El Palmar en declaraciones a pie de pista.

También se acordó de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, que no le ha podido acompañar en Miami por la muerte de su padre. «Está siempre conmigo, aunque no esté. Todo lo que he conseguido es gracias a él», apuntó.

