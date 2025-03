Alcaraz solventa un drama

Enric Gardiner Viernes, 11 de agosto 2023, 09:30 Comenta Compartir

Con sufrimiento. Así podría definirse el duelo de octavos de final de Carlos Alcaraz contra Hubert Hurkacz. El sacador polaco estuvo cerca de terminar con el torneo del murciano, que tuvo que levantar un set en contra, un 'break' en el segundo parcial y que necesitó de cinco bolas de partido para inclinar a su adversario. Alcaraz, en dos horas y 41 minutos, derrotó a Hurkacz por 3-6, 7-6 (2) y 7-6 (3) y se medirá a Tommy Paul en cuartos de final del torneo.

Hurkacz, irregular, pero con un saque peligroso, estuvo cerca de dejar al torneo sin su número uno. Pese a que apenas pudo competir ninguno de los 'tie breaks', el polaco lo tuvo en la mano. Se llevó el primer set con contundencia, aprovechando su única oportunidad de rotura y apenas dejándose ocho puntos con su servicio. Era un aviso a navegantes que tomó cariz de alarma cuando rompió nada más empezar el segundo set. En una pista más rápida y ante un saque como el del polaco, esto era poco más que una sentencia de muerte. Pero si por algo se caracteriza Alcaraz es por su habilidad para escapar de estas situaciones y si por algo se caracteriza Hurkacz es por cierta debilidad para dar la estocada final.

A Alcaraz no le llevó ni un juego igualar la manga y en el desempate, tras más de una hora de set, no tuvo piedad del polaco, que no fue por delante en ningún momento.

Con un set para cada uno en el marcador, era la oportunidad para rematar y así lo hizo Alcaraz. Se puso 5-2 y dispuso de dos bolas de partido al saque. Hurkacz, ya sin nada que perder puesto que llevaba 20 minutos viéndose en la ducha, resurgió y recuperó una de las roturas. Con 5-4 y servicio, Alcaraz se puso aún más nervioso y entregó el saque sin ganar un solo punto. Una de las lagunas del español, habituales en él, había revivido al polaco, que ahora veía esto al 50 %.

Así el partido se definiría en el desempate, un territorio en el que Hurkacz, por su faceta de cañonero, debería fluir. Pero Alcaraz aquí sí que no dejó espacio para la duda. Se hizo con seis de los primeros siete puntos y aunque se le escaparon otras dos ocasiones para cerrar el partido, el susto no fue a mayores.

Ya son catorce victorias seguidas para el español, que no conoce la derrota desde las semifinales de Roland Garros contra Novak Djokovic, el día de los calambres. En cuartos de final se enfrentará al estadounidense Tommy Paul, que derrotó a su compatriota Marcos Giron y que ya sabe lo que es ganar a Alcaraz en estas pistas; lo consiguió en la segunda ronda del año pasado. El de El Palmar se tomó la revancha este año en Miami.

Davidovich, ante su gran oportunidad

Además de Alcaraz, España tendrá otro representante en los cuartos, con Alejandro Davidovich. El malagueño, tras vencer a Alexander Zverev, pudo con Casper Ruud en un partido de más de tres horas y que se definió por 7-6 (4), 4-6 y 7-6 (4). Davidovich levantó un 3-5 en contra en el tercer set y se clasifica para los cuartos de Toronto por primera vez en su carrera. Se jugará el pase a semifinales ante el estadounidense Mackenzie McDonald.