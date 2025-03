Alcaraz dinamita Miami con su pase a semifinales

Enric Gardiner Viernes, 1 de abril 2022, 07:10 | Actualizado 13:40h. Comenta Compartir

Que Carlos Alcaraz fuera capaz de colocar 52 golpes ganadores en menos de dos horas y media de tenis solo habla de la fuerza de la naturaleza que el tenis está alumbrando. El murciano, en uno de sus mejores partidos, lo cual ya es mucho decir, se impuso al serbio Miomir Kecmanovic por 6-7 (5), 6-3 y 7-6 (5) para meterse en semifinales del Masters 1.000 de Miami.

Dos Masters 1.000, dos semifinales para el español, que amanecerá el próximo lunes como el decimocuarto del ranking y con posibilidades de escalar aún más. Se lo permite su tenis. Excelso, poderoso, vibrante. Capaz de tener a España pegada al televisor a la 3:30 de la madrugada. No es para menos. Alcaraz no aburre, no permite un momento de respiro. Atosigó a Kecmanovic a 'winners'. Uno tras otro, como una apisonadora. Hasta que el juego del serbio, muy alto todo el encuentro, se derrumbó.

Le costó a Alcaraz derribar la muralla, pero lo consiguió. Niveló un 1-4 en contra en el primer set. Lo llevó al desempate y ahí desaprovechó un 5-4 a favor con dos saques para coger ventaja. Le remontó el serbio, le robó el parcial y le puso a un set de marcharse de Florida. Pero era aún muy pronto para Alcaraz, que se remangó y empezó el show de golpes ganadores.

Apabulló a Kecmanovic para hacerse con el segundo set y elevó el nivel, sin conceder ningún 'break' más, hasta que llegó el desempate del tercero. Final épico para un encuentro con tintes de historia para Alcaraz. Como últimamente todos los que juega. Un comienzo errático y un par de fallos atípicos le dejaron al borde del precipicio. 5-3 y un saque para el serbio. Con un punto más, gozaría de tres oportunidades para echar al español. Cerró el puño, David Nalbandian, su entrenador, le señaló, espetando un «esta es la tuya». Alcaraz bajó la cabeza y se marchó a su posición para restar.

Tres reveses con fuego, una bomba paralela y una dejada. Alcaraz desactivó la situación, recuperó la desventaja y no cedió nada más. Los dos siguientes puntos los cerró con solvencia; el tercero, el de partido, lo clavó a la línea para pasar a Kecmanovic.

Hurkacz, siguiente obstáculo

Locura en Miami. Alcaraz se mete en semifinales del torneo que nunca ha ganado un español. Sí una española, ya que Aranxta Sánchez Vicario se lo llevó en 1992 contra Gabriela Sabatini y en 1993 contra Steffi Graf.

Esta madrugada, a partir de las 01:00 horas (hora española) se enfrentará en semifinales a Hubert Hurkacz, actual defensor del título, que se deshizo de Daniil Medvedev, al que impidió volver al número uno del mundo. El ruso, que necesitaba las semifinales para desbancar a Novak Djokovic, tendrá que esperar para recuperar su trono.

Con un triunfo más, Alcaraz se asegurará el decimotercer puesto de la clasificación y, con el título de Miami, ascenderá hasta el undécimo. La otra semifinal la disputarán Francisco Cerundolo y Casper Ruud.

