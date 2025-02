Alcaraz desentona y se va de Shanghái en octavos

Enric Gardiner Miércoles, 11 de octubre 2023, 15:25 Comenta Compartir

A la cuarta, Grigor Dimitrov derrocó a la que se estaba convirtiendo en su bestia negra en el circuito. El búlgaro dio la sorpresa de la jornada en el Masters 1000 de Shanghái y venció al principal favorito, Carlos Alcaraz, por 5-7, 6-2 y 6-4.

El murciano, que por la pinta de su cuadro parecía enfilado hacia las semifinales, chocó con un Dimitrov al que hasta hace poco tenía tomada la medida a la perfección. Le había derrotado en los tres partidos que habían disputado, sin ceder un solo set, y en todas las superficies posibles.

Pero Dimitrov se encargó de que esto no fuera otro paseo del número dos del mundo. Aprovechando las dudas que arrastraba Alcaraz con las bolas de 'break' del partido anterior ante Dan Evans, el búlgaro golpeó primero y llegó a ir 2-4 arriba en el primer parcial. No era una sorpresa, ya que Dimitrov ya había liderado algún set en los duelos previos, pero siempre flojeaba a la hora de cerrar. Y esto no fue una excepción. En un juego muy bueno al resto de Alcaraz, Dimitrov no fue capaz de sellar el primer parcial y con esa rotura se le escaparon otros dos juegos seguidos. Pasó del 3-5 al 7-5, lo que para un tenista conocido por su poca capacidad de reacción ante situaciones difíciles y su endeblez mental parecía ser una tumba.

Los ingredientes para otra victoria sencilla de Alcaraz estaban ahí, pero Dimitrov se enrocó en que era su día. Volvió a poner la primera piedra a favor del segundo set y esta vez se encargó de duplicar la ventaja. Con dos 'breaks' a favor, cerrar se hizo mucho menos cuesta arriba al búlgaro, que por primera vez en su carrera le arrebataba un set a Alcaraz.

Desesperación y ansiedad

Esto comenzó a desesperar al español, más enfadado que de costumbre, como demostró con un sonoro grito tras mandar larga una derecha. En ese punto, Alcaraz ya había entregado el mando del parcial definitivo. Dimitrov aprovechó una terrible subida del español con segundo saque a la red, fruto de su desesperación y ansiedad, para quebrar su saque. Tenía el partido en la mano, solo necesitaba no perder el servicio para apuntarse su segundo triunfo consecutivo ante un 'top cinco', después de vencer también en Shanghái a Holger Rune. Curiosamente antes de este torneo había perdido doce partidos seguidos ante tenistas de este ranking.

Y esta vez no le tembló el pulso. En sus siguientes cuatro juegos al saque, apenas cedió cinco puntos en total, y con un remate selló la primera victoria de su carrera ante Alcaraz.

El español, eliminado en semifinales de Pekín y en octavos de Shanghái, se marcha de la gira asiática a 3.040 puntos de Novak Djokovic, por lo que el serbio seguirá acumulando semanas en lo más alto de la clasificación hasta por lo menos las Finales ATP de Turín. En el camino hacia Turín, Djokovic comanda por encima de Alcaraz con 50 puntos de ventaja.