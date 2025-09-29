Torneo de Tokio
Directo | Alcaraz - Ruud
- 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
- 3 Uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz es su vecino
- 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
- 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
- 9 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
- 10 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
