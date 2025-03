Un último broche para Djokovic

Enric Gardiner Lunes, 20 de noviembre 2023, 13:56 Comenta Compartir

La eliminación de España en la fase de grupos ha hecho perder brillo a la fase final de la Copa Davis, que sí contará a partir de este martes con el atractivo de ver al mejor tenista del planeta: Novak Djokovic. No estará Carlos Alcaraz, ya de vacaciones tras la derrota en las Finales ATP, pero sí el serbio, recién coronado maestro por séptima vez y en su semana 400 en lo más alto del ranking.

Sin prácticamente descanso, Djokovic volará de Turín a Málaga, ciudad que conoce bien ya que tiene residencia en Marbella, para enfrentarse este jueves a Gran Bretaña, que aparece aquí sin Andy Murray, lesionado de última hora.

Ampliar Arriba, Cameron Norrie (Gran Bretaña), Jannik Sinner (Italia), Emil Ruusuvuori (Finlandia), Felix Auger-Aliassime (Canadá) y, abajo, Jiri Lehecka (República Checa), Novak Djokovic (Serbia), Alex De Miñaur (Australia) y Tallon Griekspoor (Países Bajos), los líderes de los ocho combinados. ITF

El de Belgrado busca su segunda ensaladera con su país, tras la que conquistó en 2010 ante Francia. Serbia solo ha vuelto a disputar una final desde aquel título, en 2013 con derrota ante la República Checa, pero el registro de Djokovic es inmaculado. No pierde un partido individual desde 2011, acumula 19 triunfos seguidos en esta competición y ha ganado los últimos 22 sets que ha disputado.

La duda respecto a los serbios es si sus compañeros podrán acompañar su nivel, ya que para esta gesta Djokovic contará con Laslo Djere (33), Dusan Lajovic (46), Miomir Kecamnovic (55) y Hamad Medjedovic (110). El principal problema quizás no sea tanto no tener otro tenista individual top, sino no tener una pareja de dobles competente, ya que el formato de la competición es dos partidos individuales y un dobles que puede ser definitivo. El mejor doblista serbio, por ránking, es Kecmanovic, número 159.

Para el primer duelo de cuartos de final, Djokovic y los suyos tendrán enfrente a Gran Bretaña, liderada por un venido a menos Cameron Norrie, Jack Draper, Liam Broady y la pareja de dobles Neal Skupski y Joe Salisbury, ambos top 10 de la categoría.

Cábalas

En semifinales, el ganador de este cruce se enfrentará al del Italia-Holanda. Los italianos parten como otro de los principales favoritos, pero con el handicap de no tener un dobles decente. Jannik Sinner liderará a los transalpinos, acompañado por Lorenzo Musetti, que desde mediados de agosto ha ganado tres de los doce partidos que ha jugado, Matteo Arnaldi (44), Lorenzo Sonego (47) y Simone Bolelli, que solo juega dobles. La mayor fortaleza de Holanda es el dobles, con Wesley Koolhof (5) y Jean-Julien Rojer (18) y confiar en el buen hacer bajo techo de Tallon Griekspoor, que este año tuvo contra las cuerdas a Djokovic en París-Bercy.

En las otras dos eliminatorias, Canadá se medirá contra Finlandia y República Checa jugará contra Australia. Los canadienses, vigentes campeones, no tienen a Denis Shapovalov, lesionado en la rodilla, y se encomiendan a un Felix Auger-Aliassime, a la juventud de Gabriel Diallo, a la experiencia de Vasek Pospisil, que ha jugado más de 50 encuentros en la competición, y a un Milos Raonic que no juega desde el US Open. Finlandia, sorpresa de la fase de grupos, cuenta con Emil Ruusuvuori (77) y con Harri Heliovara (29 en dobles) como referentes.

Los checos, por su parte, son el combinado más pobre, con Jiri Lehecka (31) como mejor baza, además de Thomas Machac (70), Jakub Mensik (152) y Adam Pavlasek (56 en dobles). Tendrán un duro duelo contra Australia, liderada por Alex de Miñaur (12) y Jordan Thompson (56) y el dobles que conforman Matthew Ebden y Max Purcell.

El Palacio de Deportes Martín Carpena de Málaga será el escenario de estos encuentros: Canadá-Finlandia (21 de noviembre), República Checa-Australia (22 de noviembre), Italia-Holanda y Serbia-Gran Bretaña (23 de noviembre). La primera semifinal será el viernes a partir de las 16:00 horas y la segunda el sábado, a partir de las 12:00. La final se disputará el domingo a partir de las 16:00.