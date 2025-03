Sinner lleva a Italia a conquistar su tercera Davis ante la pesadilla de España

Pedro Rodríguez Madrid Domingo, 24 de noviembre 2024, 19:37 | Actualizado 22:00h. Comenta Compartir

Italia está de fiesta en el tenis. El equipo transalpino de Copa Davis 2024 se coronó de nuevo en Málaga, tras defender con éxito el título obtenido el año anterior y sumar su tercera ensaladera. La final, cargada de emociones y tensión, se jugó en el Martín Carpena y culminó con la brillante actuación de Jannik Sinner, quien superó a Tallon Griekspoor por 7-6 y 6-2, asegurando el trofeo para su país.

Este triunfo llega apenas una semana después de que Italia se alzara con la Billie Jean King Cup, también en Málaga, sumando así el quinto título femenino del tenis transalpino. Es además el quinto país capaz de lograr el doblete en una misma temporada. Rusia fue el último en realizar la hazaña en 2021.

Italia se consagró campeona tras vencer en la final a Países Bajos, que había sorprendido al eliminar a España en los cuartos de final, en lo que fue una de las grandes historias de este torneo, marcado por la despedida profesional de Rafa Nadal. El equipo neerlandés había sido una de las grandes revelaciones del torneo, pero no pudo ante la potencia de Italia, que comenzó la serie con un sólido Matteo Berrettini, quien logró un convincente 6-4 y 6-2 sobre Botic van de Zandschulp, asegurando el primer punto. Este resultado generó un optimismo inmediato, dando pie a lo que se perfilaba como una victoria casi inevitable para los italianos.

Berrettini, con una destacada actuación, se despidió de la competición con un récord impecable: tres victorias en los tres partidos que disputó, dos en individuales y una más en dobles. Su rendimiento fue clave, subrayando la experiencia y capacidad del veterano jugador, quien dejó su huella en cada encuentro.

Con la ventaja a favor de Italia, la presión recayó sobre Sinner, el fenómeno del año. El número uno del mundo se presentó ante Griekspoor con una impresionante racha de 17 victorias consecutivas, 16 de ellas en individuales, y logró una marca increíble de 24 sets ganados de manera consecutiva. Sinner no había cedido un parcial en sus últimos once partidos, superando a rivales de la talla de Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud y Alex de Miñaur, todos ellos en el top 10. Con su victoria sobre Griekspoor, no solo selló el título para Italia, sino que también coronó una temporada absolutamente histórica.

Sinner no falló ante Griekspoor en un primer set muy igualado, donde ninguno de los dos pudo despegarse en el marcador. Sin embargo, en el 'tie break', el italiano demostró su favoritismo desde el primer momento y lo ganó 7-2. En la segunda manga, el transalpino logró un tempranero break, pero el neerlandés respondió de inmediato con una rotura en el siguiente juego. No obstante, el número uno del mundo volvió a romper el saque de su rival y, tras recuperar la ventaja, le costó cerrar el partido. El tulipán salvó tres bolas de partido, pero en la siguiente oportunidad, Sinner no falló y cerró la final con un 7-6 y 6-2.

Un año dorado

La temporada de Sinner ha sido deslumbrante. Con ocho títulos en su haber, incluidos dos Grand Slam (el Abierto de Australia y el US Open), el joven italiano ha dominado el circuito ATP como pocos. Durante 2024, ha demostrado su capacidad para vencer a los mejores del mundo, manteniendo su nivel en los momentos cruciales. Su último tropiezo en un set fue contra Tomás Etcheverry en Shanghái, y desde entonces ha encadenado victorias. Solo Carlos Alcaraz, en la final de Pekín, logró derrotarlo en los últimos tres meses, cortando su racha de invicto.

Italia ha escrito una nueva página dorada en la historia de la Copa Davis. Este título no es fruto de la casualidad, sino el resultado de un trabajo constante y conjunto, tanto de los jugadores como de todo el equipo de apoyo. En los cuartos de final, Italia superó a Argentina por 2-1, y en semifinales selló su pase a la final con una contundente victoria 2-0 sobre Australia. Estos logros no solo consolidan a Italia como una potencia en el tenis, sino que también refuerzan el legado de figuras como Sinner, quien lidera el camino hacia un futuro brillante para el deporte en su país. Este es el tercer título de Italia en la Copa Davis: el primero en 1976, al vencer a Chile como visitante en Santiago, y el segundo en 2023, cuando derrotó a Australia en Málaga.