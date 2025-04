Los secretos de las reinas del maratón «Cuando eres madre, con todo lo que has tenido que aguantar, no te importa ya nada», asegura Majida Maayouf.

La keniana Ruth Chepnegetich, de la misma región que el gran Kipchoge o el difunto Kiptum, la más rápida en la prueba estrella, asegura que no tiene entrenador. Voló por las calles de la ciudad del viento sobre unas 'Nike Vaporfly 3' de última generación, las mismas que usa Verdeliss para correr, aunque en los entrenos recurre a las Adidas Boston.

«Las mujeres africanas están intentando salir adelante corriendo. Entrenan tan duro como los hombres y tienen también entrenadores europeos», destaca Xabier Leibar, médico especializado en maratón. La etnia Kalenjin, a la que pertenecen los más grandes maratonianos, son poco más de 6 millones de personas repartidas entre Kenia, Uganda y en menor medida Tanzania.

Cuenta la leyenda que «la ceremonia iniciática de los niños consistía en matar a un felino. La única manera de hacerlo era correr durante 24 horas. El ser humano aguantaba, pero el animal terminaba agotado y entonces el chaval le podía cazar», explica el doctor.

Tostada con huevo y miel

Majida Maayouf, marroquí de Taza afincada en Vitoria, ostenta el récord de maratón en España, (2:21:27, en Valencia 2023). Quería revalidar su marca en la ciudad del Turia el pasado 1 de diciembre, aunque tras participar en las Olimpiadas de París, no se encontraba «al 100%», y quedó quinta.

Hasta que no se quedó embarazada y le empezaron a hacer un montón de pruebas, no descubrió que lo que le restaba fuerzas para correr era una anemia galopante. «Cuando eres madre, con todo lo que has tenido que aguantar, no te importa ya nada», sonríe.

Ella calza unas 'Assics Metaspeed Sky'. Un día normal en su preparación comienza pronto. «Me levanto, tomo agua, desayuno un cafecito, tostada con huevo y miel y estiro un poco». Nunca sale en ayunas. Hace sesiones de mañana y tarde, salvo que le toque una tirada larga de hasta 30 kilómetros y descanse después. En el gimnasio trabaja todos los músculos y dos veces por semana dedica más de hora y media a estiramientos.

«Con el tiempo, el cuerpo se aplasta y así gano elasticidad», confiesa. Para no sufrir el temido muro a partir de los 30 kilómetros, toma geles Maurten.

