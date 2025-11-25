HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

FLAG FOOTBALL

Plasencia Ducks revalida su dominio en la Copa

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

La VII Copa de Extremadura de Flag Football 2025 ya tiene dueño y es el mismo que en las últimas cuatro ediciones, el Plasencia Ducks ( ... 2018, 2019, 2022, 2023, 2024, 2025). Villanueva Black Storks repitió puesto de finalista como en 2024 y los jóvenes sub-17 de los Storks acompañaron en el podio a sus mayores en una jornada celebrada en el estadio El Valle de Montijo. Cuarto lugar para Mérida Romanos y quinto para los debutantes Badajoz Panthers, que perdieron en la eliminatoria wildcard ante los serones sub-17 por 31-0. Los Ducks vencían en semifinales a los sub-17 (35-17) y Blacks Storks a Romanos (13-12). En la final, los placentinos conquistaron su sexto copero (39-12).

