Paula Josemaría ya está en semifinales en Dubai

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

Paula Josemaría y Ariana Sánchez confirman su mejor momento y siguen adelante en su carrera por recuperar el número 1. La extremeña y la catalana ya están en semifinales del Dubai P1 tras imponerse en cuartos a Alejandra Salazar y Martina Calvo en un duelo muy disputado que se resolvió en tres sets (3-6, 6-3 y 5-7). En el duelo por meterse en la final se medirán a Claudia Fernández y Bea González. Por la otra parte del cuadro, Gemmay Triay y Delfi Brea también continúan con paso firme y se enfrentarán en semifinales a Sofía Araújo y Andrea Ustero.

