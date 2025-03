Sainz triunfa, Barreda se hunde y Farrés da la campanada

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO MADRID Jueves, 13 de enero 2022, 16:21 Comenta Compartir

El Dakar 2022 ya está visto para sentencia, pero ni mucho menos están decididos todos los resultados. Aunque no es con el éxito que a él le hubiera gustado, Carlos Sainz cerrará su participación en este raid con dos victorias de etapa, después de la lograda de principio a fin este jueves. En una jornada puramente dakariana, con dunas interminables y compleja para la navegación, tanto él como su copiloto Lucas Cruz, que estuvo brillante dirigiendo al 'Matador', dominaron de principio a fin para imponerse en una jornada en la que había más miedo que vergüenza por fallar.

Y es que en la lucha por el éxito final había mucho más que perder que ganar. Sébastien Loeb solo podía atacar, pero sin forzar un abandono que diera al traste con sus opciones. Apretó los dientes, pero otra vez, y así ha sido la tónica general de este Dakar, Nasser Al-Attiyah le mantuvo bajo control. En meta solo pudo arañar poco más de dos minutos y medio al catarí, pero luego fue castigado con cinco más por exceso de velocidad y pasó de ganarle un poco de terreno a perderlo. Mal se le tiene que dar al de Toyota para no proclamarse tetracampeón del Dakar en Yeda.

Loeb no es que haya tirado la toalla, pero casi. «Al llegar al rally, no sabíamos en qué puesto íbamos a quedar, así que un segundo puesto no está mal. Se ve que el coche está a la altura y eso está genial. Perdimos 37 minutos el segundo día por un problema mecánico, pero después hemos hecho muy buenas especiales», analizaba sucintamente en el vivac de Bisha.

Barreda pierde sus opciones

No era nada fácil. El reto de Joan Barreda en este Dakar, después de caerse la semana pasada y romperse la clavícula, no solo implicaba que él no fallase, sino que la estrategia de Honda fuese la correcta. Por eso forzaron el miércoles una penalización que al final ni fue tanta como esperaban, ni les permitió librarse de salir abriendo pista. Así, con esa decepción y consciente de que iba a sufrir, salió 'Bang-Bang' a agotar sus últimas opciones. No solo perdió las de victoria sino también las de podio.

Barreda acabó el día a más de 25 minutos del vencedor, Kevin Benavides. Perdido en mitad de la etapa, donde además sufrió para levantar la moto de las dunas, no pudo engancharse a la cabeza de la jornada, en la que el gran beneficiado fue Sam Sunderland. El británico tiene a tiro su segundo Dakar (ganó el primero en 2017), después de echar el resto en la jornada y liderar hasta los últimos kilómetros, donde el argentino le adelantó por solo cuatro segundos.

No tenían previsto que así fuera, pero los últimos 164 kilómetros serán determinantes para él, para Pablo Quintanilla (que llega a 6:52 de la cabeza) y para Matthias Walkner (a 7:15). Adrien Van Beveren, a más de cuarto de hora, está casi descartado, pero aún queda mucho que decir. Será una batalla a cara de perro entre los tres (o cuatro) candidatos que a Barreda no le hubiera importado completar.

Farrés apela a la heroica

La jornada acabó con un sabor dulce para los intereses españoles en una categoría que normalmente no se lleva los focos, la de los SSV. Los vehículos ligeros T4 cuentan para el último día con un líder nacional, Gerard Farrés, que después de no bajarse del podio de la general en todo lo que va de Dakar esperó al último día para asaltar el primer puesto. Tras acabar segundo en esta undécima etapa, 'Farreti' acabó el día con 1:41 sobre su compañero Austin Jones, por lo que tiene a tiro conseguir lo que en 2019, su año de debut en cuatro ruedas tras dejar impronta en motos, se quedó a muy poco.

La etapa final del Dakar será, por tanto, de todo menos de paseo. Todas las categorías están abiertas, especialmente las de motos y SSV, por lo que la llegada a Yeda será mucho más espectacular de lo esperado.

