Honor para Carlos Sainz, tetracampeón del Dakar con 61 años

La veteranía de Carlos Sainz es tan obvia que sería absurdo destacarla como un elemento clave en la conquista de su cuarto título en el rally Dakar. El madrileño, consciente de que no tenía más que resistir en los últimos 175 kilómetros de la edición que concluyó este viernes, fue con la única presión de aguantar para adjudicarse otra vez el Dakar, cuatro años después de su última corona. Los viejos espectros del pasado, la populista y cuñadesca fama de que la mala suerte le persigue y sus propias ganas de conquistar un nuevo, y quién sabe si último, trofeo Touareg, pesaron mucho más, por lo que su último día en el Dakar 2024 fue un paseo triunfal.

No se puede dejar de lado, y mucho menos este año, la labor de Audi. En la despedida del raid para la marca de los cuatro aros, que ahora echará el resto en su proyecto para la Fórmula 1 -si finalmente no da marcha atrás- y quizá con el otro Carlos Sainz en sus filas, el equipo ha demostrado una inmejorable gestión. No se puede dejar de lado cómo Matthias Ekstrom y Stéphane Peterhansel han ejercido de escuderos perfectos para Sainz, quien, a sus casi 62 años -los cumplirá en abril-, se mantiene como uno de los más temidos del raid más duro del mundo. Este adiós de oro de los alemanes ha supuesto además que el Matador haya ganado su cuarto Dakar con su cuarta marca distinta, tras Volkswagen (2010), Peugeot (2018) y Mini (2020).

La última etapa fue el final de una era para Audi, y quizá para el propio Sainz. Y es que la frase que lanzó en la meta, totalmente exultante y recordando a su padre, recientemente fallecido, deja entrever lo que muchos ya consideraban como algo evidente: su retirada está más cerca que lejos. A los 61 años hace ya mucho que sobrepasó la edad lógica para un deportista de élite, pero Sainz, empeñado en demostrar esa máxima de que los años son un estado mental, sigue dejando a todos boquiabiertos.

«Si estoy aquí a mi edad, todavía a este nivel, es porque he trabajado duro antes y no he dejado de creer en mí mismo. No ha sucedido así porque sí. Voy a saborear esta victoria y a pensar en los próximos pasos de mi carrera durante las próximas semanas», admitía tras proclamarse tetracampeón del Dakar.

En lo puramente deportivo, el resultado de la última etapa fue una nueva victoria parcial para Sebastien Loeb, cuya avería el jueves le costó muy cara, con Sainz dejándose unos cómodos 10 minutos que fueron más que suficientes como para llevarse la gloria. El francés echó mucho de menos durante la última semana a un compañero que le ayudase, como sí tuvo Sainz, después de la espantada muy poco deportiva de Nasser Al-Attiyah, cuando Prodrive aún tiene que pensar si merece la pena mantener en sus filas. Loeb, decepcionado por no lograr la victoria, se quedó con un tercer puesto final detrás de la gran sorpresa de este Dakar, Guillaume de Mevius, y del Matador Sainz.

«Estoy muy contento, como podéis imaginar. Ganar, pero sobre todo con este coche tan especial, tan complicado de poner a punto para ganar, para una cuarta marca diferente, con tanta gente que no creía en él y para el último intento de la marca. Todo esto quiere decir que cuando trabajas duro, crees en ti mismo y estás rodeado de un buen equipo, consigues los frutos de tu trabajo», resumía el veterano piloto madrileño, con una emoción incontenible.

Toda su familia, con la matriarca Reyes y el 'otro' Carlos Sainz al frente, se fundieron en un abrazo más que cariñoso con un piloto que aumenta aún más su leyenda. Pocas personas pueden ostentar esa manida y manoseada calificación con más orgullo que el Matador, posiblemente uno de los mejores pilotos de todos los tiempos. Si el éxito profesional va acompañado de los reconocimientos externos, el de Sainz está fuera de toda duda.

Brabec, bicampeón en motos

Mientras la gloria española llegó en las categorías de cuatro ruedas, en motos se acabó un Dakar más que olvidable para las huestes nacionales. Ricky Brabec se llevó la victoria final, la segunda de su carrera, tras superar con relativa comodidad a Ross Branch, que se rindió en la última jornada dakariana que ganó Kevin Benavides.

España se va de vacío en motocicletas y con mucho que mejorar en las próximas ediciones del Dakar. Los tempraneros abandonos de Tosha Schareina, Lorenzo Santolino y Joan Barreda -este, probablemente, para siempre- dejó a la representación española sin opciones de victoria, haciendo de Albert Martín, en la categoría Original (sin asistencia), como el primer piloto del país clasificado, fuera incluso del 'top 30'.