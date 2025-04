El «vértigo» de compartir equipo con Marc Márquez

Jesús Gutiérrez Madrid Miércoles, 22 de febrero 2023, 14:19 Comenta Compartir

Para cualquier piloto, y más siendo español, llegar al equipo Repsol Honda es cumplir un objetivo vital. «Siempre soñé competir con estos colores», exponía el propio Mir nada más empezar la presentación. Ilusión por un lado, aunque también es un arma de doble filo por el otro, ya que estar en la estructura más potente del motociclismo obliga a luchar por ganar. Al balear le tocará convivir con esa presión cada fin de semana, al tiempo que se adapta a una moto que está en las antípodas de lo que era su Suzuki. Una moto mucho más dulce y manejable que la agresiva Honda.

Joan Mir, campeón del MotoGP en 2020, arranca una nueva etapa en su carrera deportiva, y lo hará sentado en un box que ha sido una silla caliente en los últimos tiempos. Será el quinto compañero de Márquez en los últimos seis años. Antes del balear ocuparon este sitio Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, su hermano Álex Márquez y Pol Espargaró. Todos españoles, todos campeones del mundo, pero ninguno fue capaz de batir al caníbal de Cervera.

«Siempre existe el vértigo al fracaso, pero confío mucho en mis posibilidades. No me he parado a pensar por qué campeones como Lorenzo o Pol no pudieron con Marc. Más allá de los fracasos de otros pilotos yo soy diferente, lo que no significa que me vaya a ir mejor, pero me tengo que concretar en dar lo mejor de mí mismo».

Mir tendrá sabe que convivirá bajo la lupa de la exigencia los dos años que tiene de contrato con el equipo. Por sus propios resultados y también por la comparación con su nuevo compañero. «Competir con las mismas armas que Marc Márquez es la mejor manera de medirte a ti mismo. Te comparas con el mejor y cuando tienes dos pilotos en el equipo competitivos siempre aprieta el uno al otro».