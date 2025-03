La promoción 2024 de MotoGP echa a rodar

Jesús Gutiérrez Jueves, 7 de marzo 2024, 18:19 | Actualizado 20:18h. Comenta Compartir

Este jueves arrancó oficialmente el Gran Premio de Catar y con él la temporada 2024 de MotoGP, la del 75º aniversario desde que el campeonato del mundo echó a rodar allá por 1949. Primer día de curso para todos en el paddock, con la tradicional foto de las tres categorías en la recta del circuito de Losail y dos ruedas de prensa separadas en las que comparecieron los tres primeros de la temporada pasada (Bagnaia, Martín y Bezzecchi) por un lado, y otra incluso más mediática por la presencia de dos campeones como Marc Márquez y Fabio Quartararo, junto al rookie Pedro Acosta.

En el ambiente de esta cita inaugural, la pregunta que todo el mundo se hace y que fue redundante en las distintas comparecencias. ¿Podrá Marc Márquez volver a ganar el título en 2024? Ni Martín ni Bagnaia le descartan: «Ya veremos. Tiene posibilidades porque la moto es muy rápida y él es Marc Márquez», respondía el italiano. «Hasta que no pase el fin de semana no lo sabremos, pero ya queda poco para verlo», contestaba el madrileño.

Y cómo no, también le tocaba responder después al propio Marc, que por un lado entendía toda esa ilusión que hay puesto en su retorno, pero que por otro se mostraba cauto. «Sé que las expectativas están muy altas, pero sé lo que he pasado en los últimos cuatro años, de dónde vengo y a dónde quiero llegar. También sé los plazos y no tengo prisa. Mi intención no es llegar y empezar a ganar desde el principio, sobre todo porque en los últimos dos años no he sido capaz de ganar. Así que, en primer lugar, hay que construir una base. Llego a una fábrica done hay pilotos como Pecco y Jorge que conocen la moto al dedillo y yo voy a intentar aprender de ellos y adaptar mi estilo de pilotaje a la Ducati». Adaptarse y olvidarse de los vicios de la Honda, la moto que pilotó durante once años en la clase reina.

La racha de Gresini en Catar

El esperado debut de Marc Márquez con la moto italiana no será en territorio amigo. De hecho, el de Cervera solo ha ganado en Catar en dos ocasiones, una de ellas la clase reina en 2014. Tampoco nunca fue un circuito que se adaptó a la Honda, todo lo contrario que a la Ducati, que puede exprimir como ninguna la potencia de su motor en la larga recta. De hecho, el propio Marc perdió dos carreras frente a Andrea Dovizioso casi en la misma línea de meta. El ilerdense pilota ahora una Ducati y su equipo ha ganado las dos últimas carreras en este trazado, con Enea Bastianini en 2022 y con Fabio Di Giannantonio en 2023. «Ninguno de los dos venían de dónde vengo yo. Yo soy Marc. Puedes tener mucho currículum, pero en el deporte se vive del presente no del pasado».

Aunque nadie se atreve a descartarle, Márquez no es el favorito en Losail. Esa etiqueta la lleva con naturalidad el bicampeón Pecco Bagnaia, el nombre que aparece en todas las porras para repetir corona de MotoGP y victoria en el primer Gran Premio de Catar. Hace menos de un mes, el italiano pulverizó el récord de este circuito en el último test de pretemporada, como había hecho unas semanas antes en Malasia, en los primeros entrenamientos del invierno.

Un paso por detrás, dos nombres que llevan la misma moto que el campeón, su compañero Bastianini y un Jorge Martín que, aunque no piensa en título, en su discurso está implícito ese objetivo. «Soy mejor piloto que el año pasado y mi objetivo será ese, mejorar el resultado del año pasado. Este invierno he trabajado mucho a nivel físico y sobre todo a nivel mental». Y otro nombre a seguir este fin de semana, Aleix Espargaró, que en el pasado test también se mostró muy rápido con la Aprilia y junto a su compañero Maverick Viñales, quieren ser la alternativa al dominio de Ducati.

Y muchas ganas también de ver el estreno en la clase de la última perla del motociclismo español, Pedro Acosta, que en la foto oficial de MotoGP posó al fondo de la parrilla, en su condición de rookie. De momentos, el objetivo con el que parte el Tiburón es acumular kilómetros y experiencia sobre su KTM. «Es un fin de semana superemocionante para mí, pero también de muchos interrogantes que no sabemos cómo se van a resolver. Esta primera carrera será la forma de ver dónde tenemos que mejorar».

La promoción 2024 de MotoGP ya está lista para echar a rodar desde este viernes, cuando arranquen los entrenamientos libres de las tres categorías desde las 14:00 en horario penínsular español.