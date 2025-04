MotoGP incorporará la carrera sprint en 2023

jesús gutiérrez Spielberg Sábado, 20 de agosto 2022, 19:35 Comenta Compartir

El Campeonato del Mundo de motociclismo se asoma a uno de sus mayores cambios desde que comenzó allá por 1949. A partir de la primera cita del próximo año se implantará en todos los grandes premios una carrera sprint que se disputará los sábados a las 15:00 y que, lógicamente, obligará a cambiar todo el programa del fin de semana tal y como se conocía hasta ahora.

Las audiencias bajan, los circuitos se vacían y en los últimos años se ha notado un descenso de interés entre los más jóvenes, que se ha acentuado con la retirada de un icono como Valentino Rossi y con el gran referente de los últimos años, Marc Márquez, alejado de las pistas por lesión. Urgía dar un giro a un producto que no engancha como antes, así lo explicaba el gran jefe del campeonato, Carmelo Ezpeleta, en una rueda de prensa excepcional: «Lo que buscamos es que MotoGP suscite más interés para los aficionados que disfrutarán de una carrera extra el sábado. Pero también ayudar a los promotores de las carreras y las televisiones, que podrán vender mejor el producto».

El presidente de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), Jorge Viegas, era más explícito cuando hablaba de la necesidad de «salvar el campeonato». Y lo explicaba así: «Después de dos años de pandemia en la que todos hemos sufrido, necesitamos más espectáculo en los circuitos y que se llenen también los sábados».

La idea surge después de analizar los resultados de una macroencuesta global que lanzó en el mes de junio Dorna (promotor del campeonato) con el objetivo de captar la opinión del aficionado a las motos. Y los resultados no dejaban lugar a dudas. A la gente lo que le gustan son las carreras. Después de un debate a tres bandas entre Dorna, la FIM y los equipos y fabricantes de MotoGP, se decidió implementar el campeonato con este formato que ya se empezó a utilizar en la Fórmula 1 en 2021, pero que tiene diferencias.

Para empezar, estas carreras sprint se celebrarán todos los fines de semana, y no solo en grandes premios puntuales como hace la F1. Además, sus resultados no definirán la parrilla de la carrera larga del domingo y se mantiene, por tanto, el formato de clasificación Q1 y Q2 que determinarán las posiciones en ambas salidas. La distancia estimada será de aproximadamente la mitad de una carrera larga y repartirá la un 50% de los puntos a los nueve primeros clasificados: 12 puntos, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.

Los pilotos acogieron la noticia con recelo, e incluso alguno se quejaba de que no habían contado con su opinión para un cambio tan relevante. El viernes por la tarde Ezpeleta los reunió a todos en la tradicional Comisión de Seguridad y les explicó la situación. «Conseguir la unanimidad nunca es fácil. Hubo opiniones distintas, pero en general se entendió el mensaje», aseguró. Y el mensaje no puede ser más claro. Si los aficionados, las televisiones y los promotores quieren carreras, a partir de 2023 MotoGP ofrecerá 42 en lugar de 21.

Póker de Ducati

Apostar porque la pole en Austria la lograría una Ducati era apostar sobre seguro, la pregunta sería quién de sus pilotos lo conseguiría. Y ahí sí que hubo sorpresa porque Enea Bastianini se estrenó en la clase reina y logró su primera pole desde 2018, cuando competía en Moto3. Se prevé una batalla entre los pilotos de la marca italiana. Y sobresale la figura de Pecco Bagnaia, ganador de los dos últimos grandes premios y que buscará el 'hat-trick' de triunfos, algo que nadie ha conseguido en Ducati desde los tiempos de Casey Stoner. Desde el respeto en carrera, pero sin órdenes de equipo, Jack Miller (3º), Jorge Martín (4º) y Johann Zarco (6º) tratarán de impedírselo.

¿Podría ganar en Austria una moto que no fuera una Ducati? El líder del Mundial, Fabio Quartararo (5º), era muy gráfico al respecto: «Es como en un videojuego, que hay nivel fácil, nivel medio. Ganar aquí a Ducati sería como jugar en nivel Dios». Además de Jorge Martín, nuestras opciones pasan por Maverick Viñales, Joan Mir y Aleix Espargaró, que compartirán tercera fila de parrilla. Este último vio como le cancelaban en la Q2 su mejor vuelta por exceder los límites de pista, y pasaba de la sexta a la novena plaza. «La moto no va mal, no somos lentos, el problema es que las Ducati son estratosféricas. Sobre el papel, nada fuera del top 5 es un buen resultado», explicó Espargaró.

En Moto2 la pole fue para el japonés Ogura, con Alonso López y Augusto Fernández en primera fila. Mientras que en Moto3, el joven rookie Dani Holgado logró su primera pole mundialista y soñará con estrenar también su casillero de podios o victorias en carrera.

