Marc Márquez se rehace en Misano con su victoria más trabajada

Solo hubo un adelantamiento en la batalla por la victoria, lo que no restó un ápice de espectáculo y de tensión a la carrera más apretada de 2025. Solo 568 milésimas separaron a Marc Márquez de Marco Bezzecchi en línea de meta, pero es que el italiano estuvo pegado al colín de la Ducati desde que el español le adelantó en la vuelta 11 de las 27 de la que tenía el este emocionante Gran Premio de San Marino. Seguramente el de Cervera no necesitaba arriesgar tanto para lograr su undécima victoria de domingo y la 25 de 32 si se suman los sprint, pero como reconoció después de la carrera: «Tenía claro que era un todo o nada. Tenía ganas de ganar hoy». Y es que a Marc le escocieron esas celebraciones en las gradas cuando se fue al suelo el sábado.

La salida ya había sido un calco del sprint, con Bezzecchi manteniendo la primera posición desde la pole y con el líder de MotoGP saliendo desde la segunda fila y recuperando nada más arrancar las posiciones de Quartararo y de Álex Márquez. El ritmo que impuso el de Aprilia era muy fuerte, sobre todo porque las condiciones de la pista no eran las mejores por culpa de la lluvia caída por la noche, que había hecho que el asfalto perdiera algo de agarre. Marc se pegó a la rueda de Bezzecchi y le acosó durante los tres primeros giros, antes de tomarse un respiro y ver cómo los dos primeros se quedaban solos en cabeza, con Álex Márquez haciendo de puente entre el dúo de cabeza y el grupo principal.

Volvió al ataque el español pasado el primer tercio de carrera y buscó un hueco que no encontró hasta que Bezzecchi cometió un error en la curva 8 y se fue largo. Márquez ya había hecho los más difícil y con quince vueltas todavía por disputarse se preveía que ya fuera un paseo militar para el de Cervera. Nada más lejos de la realidad, ya que Bezzecchi no tiró la toalla en ningún momento Márquez tuvo que emplearse a fondo hasta la última vuelta. Con una sucesión de vueltas rápidas repartidas entre los dos primeros que eran reflejo del duelo que había en cabeza, pese a no haber adelantamientos.

«He dado todo lo que tenía. No hay más que ver donde ha acabado el tercero. Cada carrera sale uno y lo importante es que nosotros siempre seamos el rival. En Cataluña salió Álex y le pusimos las cosas difíciles, aquí ha salido Marco y lo hemos conseguido. Yo lo que intento es ser el piloto más completo en todos los circuitos», decía un Marc Márquez que ya acaricia un título de MotoGP que podría llegar el próximo Gran Premio de Japón. Las cábalas dicen que tiene que sacar 3 puntos más que su hermano en el global del fin de semana, pero si no es el domingo de Motegi, será una semana después en Indonesia. Lo que es seguro es que volverá a reinar en la clase reina de MotoGP seis años después.

Domingo de supervivencia

Álex Márquez fue el mejor del resto, a siete segundos del dúo de cabeza y liderando el trenecito de Ducati, que si no es por Bezzecchi habría copado las primeras posiciones ya que a continuación terminaron Morbidelli, Di Giannantonio y Fermín Aldeguer. La única Ducati que no acabó fue Bagnaia, que se fue al suelo cuando rodaba séptimo y acabó sin sumar un solo punto en un fin de semana para olvidar.

Las críticas condiciones del asfalto provocaron una ristra de caídas desde el inicio. Además de la de Bagnaia, se fueron al suelo Mi, Zarco, Ogura, Viñales, Bagnaia, Rins, Bastianini, mientras que Pedro Acosta que tuvo que retirarse porque se rompió la cadena de su KTM. El enfado del murciano, que dedicó una peineta a su moto, fue una de las imágenes de un domingo en el que solo acabaron dieciséis pilotos, contado con que Zarco se reincorporó tras su caída.

También tuvo problemas mecánicos Jorge Martín, aunque en su caso fueron antes de formarse la parrilla. Al madrileño se le paró su Aprilia en la vuelta de formación y tuvo que volver al box en scooter. Logró salir con la segunda moto, pero como ya estaba cerrado el pit lane, tuvo que cumplir con una penalización de doble vuelta larga, que arruinó su carrera. Pero como decía después el (todavía) vigente campeón de MotoGP: «Mejor que me pase ahora que no tengo nada que perder».