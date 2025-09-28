HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Marc Márquez se muestra exultante tras proclamarse campeón de MotoGP en Motegi. Kim Kyung-Hoon (Reuters)
Marc Márquez, el regreso más grande jamás contado

El piloto español vuelve a la cima del motociclismo mundial seis años después, tras pasar un infierno de lesiones que estuvieron a punto de retirarle

Jesús Gutiérrez

Madrid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:53

El 6 de octubre de 2019, Marc Márquez se proclamaba campeón del mundo en Tailandia. Estaba en el punto álgido de su carrera, después de ... ganar seis de los últimos siete campeonatos de MotoGP y el último de ellos siendo especialmente dominante. No tenía rival en la pista y se sentía invencible. Era difícil ponerle techo y se daba por hecho que más tarde que temprano llegaría el momento de ir superando a todas las leyendas de las dos ruedas. Desde Ángel Nieto a Giacomo Agostini y pasando, por supuesto, por encima de Valentino Rossi.

