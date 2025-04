Jorge Lorenzo: «Quise pegar un puñetazo a un rival, pero no podía»

Pedro Rodríguez Madrid Viernes, 21 de junio 2024, 13:07 Comenta Compartir

La esperada 'pelea' entre Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa en DAZN resultó ser una entrevista única en la que ambos subieron a un ring de boxeo para sincerarse y hablar sin tapujos sobre su histórica rivalidad. Este encuentro permitió a los dos ex pilotos discutir con franqueza el nacimiento de su rivalidad y cómo la vivieron durante sus carreras. La tensión y la intimidad de este encuentro hacen revivir una parte significativa de la historia moderna del motociclismo español.

El enfrentamiento comenzó con Dani Pedrosa atacando verbalmente: «Ahora que te tengo delante, como mi rival en este ring, antes de la pelea me gustaría saber a quién me enfrento. Por lo tanto, mi primera pregunta es muy sencilla: ¿quién eres?» A lo que Jorge Lorenzo respondió: «Soy una persona curiosa, muy competitiva, como tú sabes. Perfeccionista, es muy difícil trabajar conmigo, y con mucha ambición».

Pedrosa reconoció que llegó a odiar a su rival: «Por supuesto, no lo dudes. No puedo negar que ha habido momentos en los que mi rival directo, y mi motivación directa eras tú. Por tanto, a la vez, llegué, por momentos, a odiarte».

Lorenzo, conocido por su fuerte personalidad dentro del paddock, admitió que ha sido muy tímido e inseguro en el pasado, pero siempre ha buscado transformarse a través de la lectura y otras formas, cambiando su forma de pensar hacia aspectos más positivos. Reconoció que su timidez a veces se manifestaba como chulería y arrogancia, por lo que entendía la percepción que generaba. Además, admitió que: «Siempre me han gustado esos personajes arrogantes y seguros de sí mismos y quería ser como ellos: Muhammad Ali, Cantona, Cristiano Ronaldo, Mourinho…»

La personalidad de Lorenzo provocó un rechazo en Pedrosa, que recordó el famoso episodio en el que le negó el saludo al mallorquín en Jerez 2008 . «Llegaste a MotoGP y no hablaste bien de mí. No soy una persona falsa, y como no me caías bien ni me gustaba lo que decías de mí, no estaba dispuesto a darte parte de mí», destacó Pedrosa. Al final el Rey Juan Carlos I tuvo que juntarles las manos en el antepalco del circuito gaditano: «No quería darte la mano, pero me vi obligado. No lo sentí».

Dani Pedrosa en Yamaha

El balear reconoció lo mal que lo pasaba con sus rivales: «Un montón de veces quise pegar un puñetazo a un rival, pero no podía. Si no hubiese reglas, lo hubiese hecho«. Por su parte, Pedrosa recordó que llegó a sentir odio hacia su rival: «Por supuesto que te odié. Nos conocemos desde que tenemos catorce años y desde ese momento ha habido una rivalidad muy fuerte e 'in crescendo'. No te puedo negar que mi rival directo y mi motivación eras tú».

Jorge Lorenzo, conocido por su personalidad marcada, afirmó que se frustra mucho cuando las cosas no van como las imagina y cuando el equipo no cumple con sus expectativas. Reconoció que es difícil trabajar con él en esas circunstancias. Además, mencionó que su carácter difícil también se refleja fuera de la pista, recordando situaciones difíciles en las que tuvo que enfrentar problemas de frente, como con su padre, Amatriain, Marcos, y Hacienda, así como cuando tuvo un incidente en Japón.

Pedrosa, que estuvo diecisiete años en Honda, confesó cuál fue el equipo y el año en que estuvo más cerca de hacer un cambio: «Estuve muy cerca de firmar con Yamaha en 2017, cuando dejaste Yamaha y te fuiste a Ducati. Estaba la tentativa de elegir a Viñales o a mí, y desde que era tu rival siempre quise llevar tu moto por sus cualidades, me quería ver montado en una. Esa vez fue la que estuve más cerca».

Ambos pilotos confían en que podrían triunfar en la actual MotoGP. Pedrosa compartió su visión sobre el futuro del campeonato: mencionó que preferiría eliminar todas las ayudas de aerodinámica y de salida de curva para poder apreciar mejor el talento del piloto. Además, expresó su esperanza de que para 2050 aumente considerablemente el número de aficionados y que las carreras sean aún más espectaculares.