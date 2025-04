Un error de Bagnaia da alas a un exhausto Jorge Martín

Jesús Gutiérrez Domingo, 24 de septiembre 2023, 12:04 | Actualizado 17:48h. Comenta Compartir

Algo más de 58.000 personas vivieron en directo en el circuito Buddh el estreno de MotoGP en la India. Los números se quedaron muy por debajo de las expectativas en el país más poblado del planeta, pero sí se cumplieron las durísimas condiciones de calor y humedad que hicieron estragos en la carrera larga. La prueba ya se había reducido de 24 a 21 vueltas ante las condiciones meteorológicos y, pese al recorte, éstas llevaron al límite a los pilotos de la clase reina.

Fiel reflejo de la crudeza de la carrera fue Jorge Martín, que nada más cruzar la línea de meta en segunda posición entró en colapso al sufrir un golpe de calor. Tuvo que ser atendido por el director médico de MotoGP nada más bajarse de la moto y tras la ceremonia del podio fue directo a la clínica del circuito, saltándose incluso una de las partes más sagradas en el campeonato como es la rueda de prensa oficial y el canutazo con las televisiones con derechos en el campeonato. Cuando por fin se recuperó, pudo celebrar con su equipo un nuevo podio que revitaliza y mucho el sueño del título.

Todo por un error inesperado del siempre fiable Pecco Bagnaia en la vuelta 13. Recién superado el ecuador de la carrera, el italiano había decidido pasar a la acción, adelantando a Martín un giro antes para intentar dar un golpe en la mesa y revertir una tendencia que le había hecho perder ventaja en la clasificación con el español en los últimos tres grandes premios. Pero lo que sucedió fue un golpe de teatro cuando el vigente campeón de MotoGP se fue al suelo y abrió de par en par la puerta al campeonato.

La victoria en el sprint del sábado, unida a la segunda posición de la carrera larga, sitúan a Martín a solo 13 puntos del liderato de MotoGP, una distancia que llegó a ser de 66 hace menos de un mes. La dinámica juega ahora a favor del español cuando todavía quedan por delante quedan siete grandes premios.

Triunfo demoledor

Tampoco se puede descartar al ganador del Gran Premio de India, Marco Bezzecchi, que ya está 44 puntos de Bagnaia. El joven talento italiano fue el hombre fuerte todo el fin de semana. Había hecho la pole y un error ajeno, de su propio compañero de equipo Luca Marini, le privó del pleno en el sprint, pero protagonizó una remontada de último a quinto en solo once vueltas. En la carrera no falló, se situó en cabeza en la primera vuelta y cruzó la meta con más de ocho segundos de ventaja sobre Martín. No fue una victoria aislada, pues el piloto italiano ya había ganado en Argentina y Francia.

Martín estuvo cerca de perder la segunda posición que tenía amarrada. Un error con el cambio en la última vuelta hizo que Quartararo se le echase encima y le llegara a pasar. Sin embargo, el pundonor del madrileño, al que apenas le quedaba un gramo de fuerza, le permitió mantener esa valiosa plaza.

Para el francés, campeón de MotoGP en 2021, suponía solo su segundo podio del año y un motivo para reivindicarse también frente a su marca, Yamaha, a la que lleva todo el año implorando mejoras. Las críticas no solo las sufren en Honda… Y eso que el domingo Joan Mir firmó su mejor carrera desde que corre para ellos. Acabó quinto y por fin pudo batallar con una moto que parecía que no estaba hecha para él. «Esta carrera me ha servido mucho a nivel de confianza, pero que también le sirva al equipo para ponernos las pilas porque si mínimamente se me echa una mano paso de estar el último a luchar por un podio».

Pudo ser un fin de semana como hacía mucho tiempo que no disfrutaban en Honda. Márquez volvió a rodar en cabeza y hasta que se fue al suelo en la sexta vuelta, era cuarto por detrás de Bagnaia. Después de varios fines de semana sin asumir riesgos, el de Cervera se veía con ganas y volvió a pilotar por encima de los límites de su moto. Lo explicaba de una manera muy gráfica: «Viendo cómo fue la carrera al sprint y que llevaba unas carreras muy calmado, haciendo lo que podía, estaba con el morro calentito. Pero ha sido un error, un error mío que me ha costado el podio. Hoy era posible.». Tras la caída se levantó y se reincorporó a la carrera, donde por momentos fue el más rápido en la pista y remontó hasta la novena posición, un resultado que sabe muy bien por lo que supone como inyección de confianza más que por los puntos en sí, en un año en el que no tiene nada que perder.