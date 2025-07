Una caída de Marc Márquez entrega la pole a Pecco Bagnaia

Jesús Gutiérrez Sábado, 19 de julio 2025, 14:31 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

Después de que el agua fuera protagonista en la jornada de entrenamientos del viernes, el sol hizo acto de presencia en el circuito de Brno para este sábado al sprint donde desde el entrenamiento libre de la mañana se rodó rapidísimo y ya se rebajó el récord absoluto del circuito que databa de 2016. Aunque este se destrozaría después en la lucha por la pole. Esa primer libre en seco volvió a estar liderada por Marc Márquez, que hasta ese momento había sido el más rápido en todas condiciones y en todas las sesiones disputadas.

La lluvia del viernes había causado estragos a la hora de configurar los pilotos que habían logrado su billete directo a la Q2; y debían disputar la repesca de la Q1 pilotos como Pecco Bagnaia o Fabio Di Giannantonio, ambos con sendas Ducati pata negra. El bicampeón de MotoGP no tuvo muchos problemas para salvar los muebles logrando la vuelta más rápida en la Q1 y asegurando su presencia en la calificación definitiva. Incluso, se ahorró el último intento con neumático blando y se lo guardó para la Q2.

Más apretado estuvo la lucha por el segundo nombre que debía clasificar a esa Q2. Por momentos, Pol Espargaró, que actualmente es probador de KTM y disputa este GP sustituyendo al lesionado Maverick Viñales, se había situado en esa posición de privilegio, que en los últimos instantes le arrebató Di Giannatonio primero y el madrileño Raúl Fernández después, que era el que conseguía el segundo ticket para la Q1.

Esto mandaba al italiano Di Giannantonio, con la Ducati, a la 13ª posición de la parrilla, por delante de Pol Espargaró y Álex Rins. Desde la sexta fila partirán Luca Marini, Miguel Oliveira y Fermín Aldeguer, y cerrarán la parrilla del sprint y de la carrera, Brad Binder, Takaaki Nakagami, Ai Ogura y el probador de Yamaha, Augusto Fernández.

Error de Márquez y pole de Bagnaia

Los quince minutos que definirían la pole arrancaron con un Marc Márquez que desde su primera vuelta ya se ponía en cabeza, estableciendo rebajando de nuevo el récord del circuito. El que más se acercaría con ese primer juego de neumático sería Fabio Quartararo, mientras que Pecco Bagnaia abortaba su primer intento de vuelta rápida después de cometer un error y se metía directamente a boxes. Parecía que se le torcía la Q2 al piloto italiano, aunque a la larga le daría la vuelta completa a la situación.

Y es que el italiano salió muy pronto con su segundo juego de blandos nuevos y mejoró el registro de su compañero en dos décimas. Situando el récord del circuito en 1'52.303, que ya no se movería de ahí. Entre otras cosas porque Márquez empezó a sufrir un cúmulo de infortunios que le impidió mejorar el registro de Bagnaia.

Tuvo que salir de boxes con su segunda moto ya que la primera le dio algún problema técnico, exactamente como le había pasado en la jornada del viernes. Después se encontró con una bandera amarilla por la caída de Bezzecchi que le obligó a completar una segunda vuelta de instalación; y en ese giro definitivo, donde iba rebajando el tiempo de Bagnaia en casi tres décimas, se fue al suelo a falta de dos curvas, en el mismo punto donde se le había caído por delante Zarco, que probablemente también le afectó. «Venía muy rápido, pero he frenado un poco más tarde y he visto el humo delante mí, y se me ha cerrado la moto. En cualquier caso, estoy contento porque pensaba que habrían mejorado más los que venían por detrás y no terminaría segundo», comentaba el de Cervera, cuya caída había sido limpia y no había tenido ninguna consecuencia.

La de Bagnaia significaba su primera pole del 2025, con doblete rojo de Ducati en la primera fila, que cerraba otro especialista en la lucha contra el crono como Fabio Quartararo. Desde la segunda fila partirán otro de los caídos, Marco Bezzecchi, por delante de Joan Mir y de Raúl Fernández, que como Bagnaia, venía desde la Q1. En la tercera lo harán Pedro Acosta, Álex Márquez, que saldrá octavo y que no pudo mejorar en su última vuelta cuando venía a rueda de su hermano, y Johann Zarco. Y en la cuarta estarán Jack Miller, Enea Bastianini y un Jorge Martín, que tras el heroico quinto puesto del viernes, volvió a la realidad este sábado con asfalto seco y partirá duodécimo en parrilla, sin más pretensiones de rodar y acumular kilómetros con su Aprilia.