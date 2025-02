Álex Márquez: «El título tiene que llegar cuando tiene que llegar, sin obsesionarse»

Marc Márquez cree que a su hermano Alex «no va bien meterle presión»

Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) comentó sobre la posibilidad de que su hermano Alex pueda ser campeón del mundo de Moto2 que el equipo que le ha rodeado todo el año «lo cuida y lo mima para conseguir el objetivo final» y él no estará pendiente «porque ello significaría meterle más presión y eso no es bueno. Pasa con todos los pilotos, que hay que saber decir las cosas. Pero quizás al ser tu hermano y tener tanta confianza lo dices tan directo que no va bien», añadió, ante el GP de Australia de este fin de semana.Márquez dijo que muchas veces debe morderse la lengua: «Todo el mundo quiere aportar y ayudar, pero si (Alex) lo ha hecho hasta ahora, también lo puede hacer en las tres carreras que quedan, son cosas de cada fin de semana, problemas diferentes y hace cinco o seis años era diferentes», señaló el piloto de Repsol.

El campeón del mundo de MotoGP aseguró, con todo, que «siempre» está «pendiente de Moto2, en todas las carreras. Al final nos intentamos ayudar mutuamente en todos los aspectos. En casa nos ayudamos, en casa compartimos vivienda, compartimos entrenamientos y compartimos todo, pero aquí cada uno mira por lo suyo y mira por su equipo, lo que significa que cada uno trabaja con sus técnicos, tienes sus problemas y sus cosas buenas», señaló Marc Márquez. En cualquier caso el piloto de Repsol Honda reconoció que no le gustaría que su hermano tuviese que esperar hasta la carrera de Valencia para ser campeón. «Al final la avaricia rompe el saco, si bien todos sabemos que cerrarlo este fin de semana es complicado, hay que ser realistas y él tiene que seguir en su dinámica».«Tampoco se acaba el mundo si no lo consigue, pero sí que es su principal objetivo», dijo. «Está trabajando muy duro para ello y está más concentrado que nunca y tiene que intentar puntuar en todas las carreras. Pero sí es cierto que si quieres ser campeón tienes que puntuar entre los cinco primeros», incidió Márquez.